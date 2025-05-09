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Иран уведомил США о своей позиции по ядерному оружию, сообщил Уиткофф - 09.05.2025, ПРАЙМ
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Иран уведомил США о своей позиции по ядерному оружию, сообщил Уиткофф
Иран уведомил США о своей позиции по ядерному оружию, сообщил Уиткофф - 09.05.2025, ПРАЙМ
Иран уведомил США о своей позиции по ядерному оружию, сообщил Уиткофф
Иран официально уведомил США о том, что не стремится к созданию ядерного оружия, сообщил спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф, ведущий переговоры с Тегераном... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T20:19+0300
2025-05-09T20:21+0300
политика
стив уиткофф
иран
ядерное оружие
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ВАШИНГТОН, 9 мая – ПРАЙМ. Иран официально уведомил США о том, что не стремится к созданию ядерного оружия, сообщил спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф, ведущий переговоры с Тегераном от имени американского президента Дональда Трампа. "Мы заявили свою позицию: у Ирана не может быть бомбы. Они ответили, что не хотят её. И, исходя из этого, мы примем их слова как выражение реальных намерений", — сказал Уиткофф в интервью изданию Breitbart News. По его словам, если эти намерения искренни, Тегеран должен отказаться от обогащения урана. "Их объекты по обогащению должны быть демонтированы. Центрифуг быть не должно", — подчеркнул американский эмиссар.
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стив уиткофф, иран, ядерное оружие
Политика, Стив Уиткофф, ИРАН, ядерное оружие
20:19 09.05.2025 (обновлено: 20:21 09.05.2025)
 
Иран уведомил США о своей позиции по ядерному оружию, сообщил Уиткофф

Уиткофф: Иран уведомил США, что не стремится к созданию ядерного оружия

© РИА Новости . Рубен Мангасарян | Перейти в медиабанкИран
Иран - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости . Рубен Мангасарян
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ВАШИНГТОН, 9 мая – ПРАЙМ. Иран официально уведомил США о том, что не стремится к созданию ядерного оружия, сообщил спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф, ведущий переговоры с Тегераном от имени американского президента Дональда Трампа.
"Мы заявили свою позицию: у Ирана не может быть бомбы. Они ответили, что не хотят её. И, исходя из этого, мы примем их слова как выражение реальных намерений", — сказал Уиткофф в интервью изданию Breitbart News.
По его словам, если эти намерения искренни, Тегеран должен отказаться от обогащения урана.
Иран - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
Глава МИД Ирана подтвердил проведение четвертого раунда переговоров с США
19:32
"Их объекты по обогащению должны быть демонтированы. Центрифуг быть не должно", — подчеркнул американский эмиссар.
 
ПолитикаСтив УиткоффИРАНядерное оружие
 
 
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