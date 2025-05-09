https://1prime.ru/20250509/yao-857431647.html

Иран уведомил США о своей позиции по ядерному оружию, сообщил Уиткофф

Иран уведомил США о своей позиции по ядерному оружию, сообщил Уиткофф - 09.05.2025, ПРАЙМ

Иран уведомил США о своей позиции по ядерному оружию, сообщил Уиткофф

Иран официально уведомил США о том, что не стремится к созданию ядерного оружия, сообщил спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф, ведущий переговоры с Тегераном... | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T20:19+0300

2025-05-09T20:19+0300

2025-05-09T20:21+0300

политика

стив уиткофф

иран

ядерное оружие

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ВАШИНГТОН, 9 мая – ПРАЙМ. Иран официально уведомил США о том, что не стремится к созданию ядерного оружия, сообщил спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф, ведущий переговоры с Тегераном от имени американского президента Дональда Трампа. "Мы заявили свою позицию: у Ирана не может быть бомбы. Они ответили, что не хотят её. И, исходя из этого, мы примем их слова как выражение реальных намерений", — сказал Уиткофф в интервью изданию Breitbart News. По его словам, если эти намерения искренни, Тегеран должен отказаться от обогащения урана. "Их объекты по обогащению должны быть демонтированы. Центрифуг быть не должно", — подчеркнул американский эмиссар.

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иран

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стив уиткофф, иран, ядерное оружие