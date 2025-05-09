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Юань на Мосбирже после праздников может пойти в район 11,5 рубля

Юань на Мосбирже после праздников может пойти в район 11,5 рубля - 09.05.2025, ПРАЙМ

Юань на Мосбирже после праздников может пойти в район 11,5 рубля

Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся второй майской укороченной рабочей неделе продемонстрировал аналогичные предыдущей неделе... | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T08:00+0300

2025-05-09T08:00+0300

2025-05-09T08:00+0300

экономика

юань

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мнения аналитиков

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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся второй майской укороченной рабочей неделе продемонстрировал аналогичные предыдущей неделе колебания: сначала рубль повышался, однако в конце недели пошел вниз, а юань компенсировал часть ослабления – как раз в четверг, когда Мосбиржа проводила полноценные торги, несмотря на нерабочий день в России. При этом волатильность осталась примерно такой же, как и неделей ранее: курсовой недельный диапазон составил 11,12-11,49 рубля за юань. На два дня снижения юаня пришлось два дня его роста.Рубль сначала корректировался вверх на фоне сохранения отрицательных юаневых ставок денежного рынка Мосбиржи по индикатору RUSFARCNY и высоких рублевых ставок. RUSFARCNY за неделю прибавил от -0,31% годовых до 0,04%.В то же время геополитический фон остался неопределенным, что поддержало уход игроков в валюту в конце недели – перед длинными выходными - в рамках хеджирования ими рисков. Сообщения Минфина РФ о переходе в мае-начале июня от продажи валюты к покупке в рамках бюджетного правила также поддержали отскок юаня вверх против рубля.В целом, курс юаня на Мосбирже за короткую рабочую неделю снизился на 17 копеек до 11,24 рубля. Курс доллара за неделю опустился на 63 копейки до 80,86 рублей, а евро – на 70 копеек, до 92,14 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Валюта США на форексе за неделю снизилась от 7,271 юаня до 7,235 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,142 юаня, что на 1,8% ниже курса форекса.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели поднялась до 5,08 тысячи против 5 тысяч неделей ранее.РУБЛЬ СЛУШАЛ МИНФИНРубль начал рабочую неделю укреплением против юаня на Мосбирже. Позитивный для рубля фон поддерживался сообщениями о том, что нормативы репатриации выручки экспортеров, скорее всего, сохранятся. Так, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что его ведомство не видит смысла менять нормативы по продаже валютной выручки; фактические объемы продаж и возврата сейчас и так больше, чем в действующих нормативах.Кроме того, сейчас в разгаре сезон выплаты дивидендов компаниями, в том числе и экспортерами, которые конвертируют валюту в рубли для этих целей, увеличивая предложение на ее продажу.В то же время, рост рубля был неустойчивым, поскольку сдерживался оценками того же Минфина. В частности, его глава также заявил, что прогноз по нефтегазовым доходам бюджета РФ на 2025 год снизился на 2,6 триллиона рублей по сравнению с параметрами из действующего закона о бюджете в размере 10,9 триллиона рублей. В итоге дефицит бюджета увеличился до уровня прошлого года.В частности, дефицит федерального бюджета РФ по итогам января-апреля 2025 года предварительно составил 3,23 триллиона рублей, или 1,5% ВВП.ПРОГНОЗЫЗавершение недели проходило под знаком коррекции вверх курса юаня против рубля. Негативный фон для российской валюты создавался опять же оценками Минфина.Так, игроки рынка обратили внимание на сообщения этого ведомства, из которых следует сокращение в мае продаж валюты Центробанком на рынке в рамках работы с ФНБ. Минфин РФ возобновляет покупку валюты и золота по бюджетному правилу, с 13 мая по 5 июня 2025 года направит на эти цели 41,6 миллиарда рублей, по 2,3 миллиарда рублей в день. В предыдущем периоде Минфин продает валюту и золото на 1,6 миллиарда рублей в день. Таким образом, Банк России снизит продажу валюты до 6,56 миллиарда рублей в день с 10,46 миллиарда.В итоге, после майских праздников, с возвратом с понедельника полноценных валютных торгов, курс юаня на Мосбирже может продолжить плавно повышаться в диапазоне 11,2-11,5 рубля.

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

юань, курсы валют, рубль, мнения аналитиков