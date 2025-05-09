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Дешево и сердито: что нужно знать о страховании жилья на время отпуска

Дешево и сердито: что нужно знать о страховании жилья на время отпуска - 09.05.2025, ПРАЙМ

Дешево и сердито: что нужно знать о страховании жилья на время отпуска

Страховые компании предлагают многообразие продуктов. В период отпусков популярность приобретает краткосрочное страхование жилья. Это продукт, которым можно... | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T05:05+0300

2025-05-09T05:05+0300

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МОСКВА, 9 мая – ПРАЙМ. Страховые компании предлагают многообразие продуктов. В период отпусков популярность приобретает краткосрочное страхование жилья. Это продукт, которым можно воспользоваться на период отпуска, непродолжительной поездки, проживания на даче. Рассмотрим основные параметры такого страхования и то, насколько им выгодно пользоваться.Страхование квартиры на время отпуска дает защиту от широкого перечня рисков, которые можно разделить на несколько основных категорий:В последнее время страховые компании стали также предлагать защиту от падения летательных аппаратов и их элементов.Застраховать на краткосрочный период можно как жилье, находящееся в собственности, так и съемное жилье. При этом защита распространяется на внутреннюю отделку и ремонт, а также имущество в квартире, включая мебель, бытовую технику, личные вещи. На случай, если при аварии в квартире страхователя пострадает имущество соседей, предусмотрено страхование гражданской ответственности. Однако при оформлении страховки важно обращать внимание на детали договора: например, в некоторых компаниях страхование гражданской ответственности необходимо оформлять отдельно. Не получится застраховать квартиру в аварийном состоянии или находящуюся в доме под снос.Существуют стандартные пакеты страхования, которые стоят недорого и покрывают все перечисленные виды рисков и объекты. Однако у любого договора страхования есть ограничения по сумме покрытия. Если наступивший ущерб превышает сумму покрытия, то страхователю придется возмещать непокрытую часть убытков из своего кармана. Поэтому если квартира имеет дорогой дизайнерский ремонт и оснащена продвинутой бытовой техникой, есть смысл обговорить индивидуальные параметры договора, увеличив сумму покрытия (при этом соответственно увеличится и стоимость страховки). Можно пересмотреть и другие параметры договора, например, скорректировав перечень рисков, исходя из особенностей жилья.Страхование жилья на короткий срок можно осуществить за приемлемую плату – такой продукт в разных компаниях стоит от нескольких десятков до нескольких сотен рублей в день. Однако важно понимать, что в пересчете на годовую стоимость такой продукт проигрывает долгосрочному страхованию – стоимость страхования жилья в день будет дешевле для продукта, оформленного на целый год.Тем не менее, в абсолютном значении страхование жилья на короткий срок ненакладно, но позволяет избежать серьезного ущерба. Основной проблемой отсутствия собственника в непосредственной близости к жилью является его неспособность своевременно принять меры по ограничению последствий. Если вы находитесь в другой стране, то вы не сможете быстро приехать в квартиру, чтобы перекрыть воду или защитить ценное имущество.Существует также система оформления страхования по подписке: аналогично подписке на услуги онлайн-кинотеатра, плата за страхование будет списываться ежемесячно, а страхователь имеет возможность подключать услугу только на определенный период времени (например, на время отпуска).Длительность страхования зависит от страховой компании – как правило, предлагается страхование на период от 5-7 дней до трех месяцев. Однако есть компании, готовые застраховать ваше жилье и на один день.Обязательно нужно внимательно читать и соблюдать условия страхового договора, ведь их неисполнение может привести к отказу от страховой выплаты. Например, страховая компания может настаивать на незамедлительном оповещении о возникшем страховом случае, поэтому не стоит затягивать с обращением в страховую. Попытка обмануть компанию, преувеличивая понесенный ущерб, также может стать основанием для отказа в выплате.Страхование жилья на время отпуска имеет свои достоинства и недостатки, однако в целом служит хорошим инструментом для защиты имущества на период отсутствия, а также дает возможность не переживать за квартиру в период отпуска.Автор - доцент Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Любовь Хрустова

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Любовь Хрустова https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/06/857313147_0:274:2048:2322_100x100_80_0_0_bc58cd73ba99d24dae9b9746415a13a7.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Любовь Хрустова https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/06/857313147_0:274:2048:2322_100x100_80_0_0_bc58cd73ba99d24dae9b9746415a13a7.jpg

мнения аналитиков, страхование, недвижимость, бизнес, финансы, минфин