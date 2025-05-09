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Золото готовится завершить неделю ростом

Золото готовится завершить неделю ростом - 09.05.2025, ПРАЙМ

Золото готовится завершить неделю ростом

Стоимость золота растет в пятницу, и неделю также готовится завершить в плюсе, свидетельствуют данные торгов. | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T17:07+0300

2025-05-09T17:07+0300

2025-05-09T17:07+0300

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу, и неделю также готовится завершить в плюсе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.00 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 28 долларов, или на 0,81%, до 3 334,01 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 0,66% - до 32,833 доллара за унцию. С понедельника стоимость золота выросла на 3,2%. Инвесторы находятся в ожидании переговоров между США и Китаем по торговым вопросам. Встречи представителей стран пройдет в Швейцарии 10-11 мая. Результаты переговоров могут отразиться на динамику валютного рынка и на динамику котировок золота.

https://1prime.ru/20250509/neft-857423504.html

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рынок, золото, цены на золото