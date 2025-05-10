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В "Абрау-Дюрсо" рассказали, с чего начался интерес россиян к вину

В "Абрау-Дюрсо" рассказали, с чего начался интерес россиян к вину - 10.05.2025, ПРАЙМ

В "Абрау-Дюрсо" рассказали, с чего начался интерес россиян к вину

Интерес россиян к вину начался с красных сортов, так как они не только более плотные и насыщенные по аромату, но и крепче белых, что важно - после долгого... | 10.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-10T04:16+0300

2025-05-10T04:16+0300

2025-05-10T04:16+0300

бизнес

россия

общество

абрау-дюрсо

краснодарский край

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АБРАУ-ДЮРСО (Краснодарский край), 10 мая - ПРАЙМ. Интерес россиян к вину начался с красных сортов, так как они не только более плотные и насыщенные по аромату, но и крепче белых, что важно - после долгого периода традиционного потребления водки было легче переключаться на красные сорта, заявил РИА Новости главный винодел винодельни "Юбилейная", входящей в группу компаний "Абрау-Дюрсо", Антон Катаржин. "Рынок меняется стремительно. Вначале именно красные сорта оказались самыми популярными в России",- сказал он. Дело в том, что, по его словам, "красные вина более плотные и насыщенные по аромату, чем белые". "К тому же они крепче, что важно: после долгого периода традиционного потребления водки легче было переключаться на красные вина. Это не шутка, а факт", - подчеркнул собеседник агентства. "Белые вина покупали по чуть-чуть, главным образом к рыбе, следуя известному стереотипу, что красные пьют с красным мясом, а белые — с белым", - заметил Катаржин. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 10 мая в 10.00 мск.

абрау-дюрсо

краснодарский край

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бизнес, россия, общество , абрау-дюрсо, краснодарский край