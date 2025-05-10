https://1prime.ru/20250510/abrau-djurso-857440745.html
В "Абрау-Дюрсо" рассказали, с чего начался интерес россиян к вину
В "Абрау-Дюрсо" рассказали, с чего начался интерес россиян к вину - 10.05.2025, ПРАЙМ
В "Абрау-Дюрсо" рассказали, с чего начался интерес россиян к вину
Интерес россиян к вину начался с красных сортов, так как они не только более плотные и насыщенные по аромату, но и крепче белых, что важно - после долгого... | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T04:16+0300
2025-05-10T04:16+0300
2025-05-10T04:16+0300
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АБРАУ-ДЮРСО (Краснодарский край), 10 мая - ПРАЙМ. Интерес россиян к вину начался с красных сортов, так как они не только более плотные и насыщенные по аромату, но и крепче белых, что важно - после долгого периода традиционного потребления водки было легче переключаться на красные сорта, заявил РИА Новости главный винодел винодельни "Юбилейная", входящей в группу компаний "Абрау-Дюрсо", Антон Катаржин.
"Рынок меняется стремительно. Вначале именно красные сорта оказались самыми популярными в России",- сказал он.
Дело в том, что, по его словам, "красные вина более плотные и насыщенные по аромату, чем белые".
"К тому же они крепче, что важно: после долгого периода традиционного потребления водки легче было переключаться на красные вина. Это не шутка, а факт", - подчеркнул собеседник агентства.
"Белые вина покупали по чуть-чуть, главным образом к рыбе, следуя известному стереотипу, что красные пьют с красным мясом, а белые — с белым", - заметил Катаржин.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 10 мая в 10.00 мск.
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бизнес, россия, общество , абрау-дюрсо, краснодарский край
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Абрау-Дюрсо, Краснодарский край
В "Абрау-Дюрсо" рассказали, с чего начался интерес россиян к вину
Главный винодел "Абрау-Дюрсо" Катаржин: россияне стали чаще покупать красные вина
АБРАУ-ДЮРСО (Краснодарский край), 10 мая - ПРАЙМ. Интерес россиян к вину начался с красных сортов, так как они не только более плотные и насыщенные по аромату, но и крепче белых, что важно - после долгого периода традиционного потребления водки было легче переключаться на красные сорта, заявил РИА Новости главный винодел винодельни "Юбилейная", входящей в группу компаний "Абрау-Дюрсо", Антон Катаржин.
"Рынок меняется стремительно. Вначале именно красные сорта оказались самыми популярными в России",- сказал он.
Дело в том, что, по его словам, "красные вина более плотные и насыщенные по аромату, чем белые".
"К тому же они крепче, что важно: после долгого периода традиционного потребления водки легче было переключаться на красные вина. Это не шутка, а факт", - подчеркнул собеседник агентства.
"Белые вина покупали по чуть-чуть, главным образом к рыбе, следуя известному стереотипу, что красные пьют с красным мясом, а белые — с белым", - заметил Катаржин.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 10 мая в 10.00 мск.