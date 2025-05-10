https://1prime.ru/20250510/abrau-djurso-857441484.html

В "Абрау-Дюрсо" рассказали, как правильно выбрать вино

В "Абрау-Дюрсо" рассказали, как правильно выбрать вино - 10.05.2025, ПРАЙМ

В "Абрау-Дюрсо" рассказали, как правильно выбрать вино

При покупке вина в магазине или супермаркете стоит внимательно читать контрэтикетки на обратной стороне бутылки, рассказал РИА Новости главный винодел... | 10.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-10T07:17+0300

2025-05-10T07:17+0300

2025-05-10T07:17+0300

бизнес

россия

краснодарский край

абрау-дюрсо

крым

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АБРАУ-ДЮРСО (Краснодарский край), 10 мая - ПРАЙМ. При покупке вина в магазине или супермаркете стоит внимательно читать контрэтикетки на обратной стороне бутылки, рассказал РИА Новости главный винодел винодельни "Юбилейная", входящей в группу компаний "Абрау-Дюрсо", Антон Катаржин. "Выбирая вино в магазине, супермаркете, всегда внимательно читайте контрэтикетки на обратной стороне бутылки. На них вся необходимая информация: что за продукт, из каких сортов винограда произведен, на каких винодельнях изготовлен...", - сказал он. По словам Катаржина, на это следует обращать внимание, поскольку "вино требует к себе уважительного отношения". "Его следует изучать — очень интересно разбираться в сортах винограда, знакомиться с терруарами, знать, чем стиль одной винодельни отличается от другой", - подчеркнул собеседник агентства. На вопрос, сколько сейчас в России виноделен, Катаржин ответил: "Очень много, около 250, если не больше". "Винная карта России сегодня поражает масштабом — и Краснодарский край, и Крым, и Дагестан, и Кубань...", - заметил он. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.

краснодарский край

абрау-дюрсо

крым

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бизнес, россия, краснодарский край, абрау-дюрсо, крым