Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Абрау-Дюрсо" рассказали, как правильно выбрать вино - 10.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250510/abrau-djurso-857441484.html
В "Абрау-Дюрсо" рассказали, как правильно выбрать вино
В "Абрау-Дюрсо" рассказали, как правильно выбрать вино - 10.05.2025, ПРАЙМ
В "Абрау-Дюрсо" рассказали, как правильно выбрать вино
При покупке вина в магазине или супермаркете стоит внимательно читать контрэтикетки на обратной стороне бутылки, рассказал РИА Новости главный винодел... | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T07:17+0300
2025-05-10T07:17+0300
бизнес
россия
краснодарский край
абрау-дюрсо
крым
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857441484.jpg?1746850635
АБРАУ-ДЮРСО (Краснодарский край), 10 мая - ПРАЙМ. При покупке вина в магазине или супермаркете стоит внимательно читать контрэтикетки на обратной стороне бутылки, рассказал РИА Новости главный винодел винодельни "Юбилейная", входящей в группу компаний "Абрау-Дюрсо", Антон Катаржин. "Выбирая вино в магазине, супермаркете, всегда внимательно читайте контрэтикетки на обратной стороне бутылки. На них вся необходимая информация: что за продукт, из каких сортов винограда произведен, на каких винодельнях изготовлен...", - сказал он. По словам Катаржина, на это следует обращать внимание, поскольку "вино требует к себе уважительного отношения". "Его следует изучать — очень интересно разбираться в сортах винограда, знакомиться с терруарами, знать, чем стиль одной винодельни отличается от другой", - подчеркнул собеседник агентства. На вопрос, сколько сейчас в России виноделен, Катаржин ответил: "Очень много, около 250, если не больше". "Винная карта России сегодня поражает масштабом — и Краснодарский край, и Крым, и Дагестан, и Кубань...", - заметил он. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.
краснодарский край
абрау-дюрсо
крым
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, краснодарский край, абрау-дюрсо, крым
Бизнес, РОССИЯ, Краснодарский край, Абрау-Дюрсо, КРЫМ
07:17 10.05.2025
 
В "Абрау-Дюрсо" рассказали, как правильно выбрать вино

Главный винодел "Абрау-Дюрсо" Катаржин посоветовал внимательно читать контрэтикетки

Читать Прайм в
Дзен Telegram
АБРАУ-ДЮРСО (Краснодарский край), 10 мая - ПРАЙМ. При покупке вина в магазине или супермаркете стоит внимательно читать контрэтикетки на обратной стороне бутылки, рассказал РИА Новости главный винодел винодельни "Юбилейная", входящей в группу компаний "Абрау-Дюрсо", Антон Катаржин.
"Выбирая вино в магазине, супермаркете, всегда внимательно читайте контрэтикетки на обратной стороне бутылки. На них вся необходимая информация: что за продукт, из каких сортов винограда произведен, на каких винодельнях изготовлен...", - сказал он.
По словам Катаржина, на это следует обращать внимание, поскольку "вино требует к себе уважительного отношения".
"Его следует изучать — очень интересно разбираться в сортах винограда, знакомиться с терруарами, знать, чем стиль одной винодельни отличается от другой", - подчеркнул собеседник агентства.
На вопрос, сколько сейчас в России виноделен, Катаржин ответил: "Очень много, около 250, если не больше". "Винная карта России сегодня поражает масштабом — и Краснодарский край, и Крым, и Дагестан, и Кубань...", - заметил он.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.
 
БизнесРОССИЯКраснодарский крайАбрау-ДюрсоКРЫМ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала