https://1prime.ru/20250510/azerbaydzhan-857445236.html
МИД Азербайджана заявил о продолжении контактов с Россией по крушению AZAL
МИД Азербайджана заявил о продолжении контактов с Россией по крушению AZAL - 10.05.2025, ПРАЙМ
МИД Азербайджана заявил о продолжении контактов с Россией по крушению AZAL
Контакты с российской стороной по вопросу крушения самолета Азербайджанских авиалиний (AZAL) в Актау продолжаются, сообщил в субботу журналистам министр... | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T13:04+0300
2025-05-10T13:04+0300
2025-05-10T13:04+0300
происшествия
россия
азербайджан
azal
самолет
https://cdnn.1prime.ru/img/77004/35/770043552_0:91:1501:935_1920x0_80_0_0_9860d3a1f9ae27a7d6a708e6534d500b.jpg
БАКУ, 10 мая - ПРАЙМ. Контакты с российской стороной по вопросу крушения самолета Азербайджанских авиалиний (AZAL) в Актау продолжаются, сообщил в субботу журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. "Контакты с российской стороной по вопросу крушения самолета Азербайджанских авиалиний (AZAL) в Актау продолжаются. Российская сторона сообщает, что расследование по делу продолжается", - отметил министр. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer-190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек.
https://1prime.ru/20250304/azal-855457273.html
азербайджан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77004/35/770043552_66:0:1433:1025_1920x0_80_0_0_ad41c854695b931d513c419baa729059.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, азербайджан, azal, самолет
Происшествия, РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, AZAL, самолет
МИД Азербайджана заявил о продолжении контактов с Россией по крушению AZAL
Байрамов: контакты с Россией по крушению самолета AZAL в Актау продолжаются
БАКУ, 10 мая - ПРАЙМ. Контакты с российской стороной по вопросу крушения самолета Азербайджанских авиалиний (AZAL) в Актау продолжаются, сообщил в субботу журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
"Контакты с российской стороной по вопросу крушения самолета Азербайджанских авиалиний (AZAL) в Актау продолжаются. Российская сторона сообщает, что расследование по делу продолжается", - отметил министр.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer-190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек.
"АльфаСтрахование" выплатила возмещение за разбившийся в Актау самолет AZAL