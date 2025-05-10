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МИД Азербайджана заявил о продолжении контактов с Россией по крушению AZAL - 10.05.2025, ПРАЙМ
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МИД Азербайджана заявил о продолжении контактов с Россией по крушению AZAL
МИД Азербайджана заявил о продолжении контактов с Россией по крушению AZAL - 10.05.2025, ПРАЙМ
МИД Азербайджана заявил о продолжении контактов с Россией по крушению AZAL
Контакты с российской стороной по вопросу крушения самолета Азербайджанских авиалиний (AZAL) в Актау продолжаются, сообщил в субботу журналистам министр... | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T13:04+0300
2025-05-10T13:04+0300
происшествия
россия
азербайджан
azal
самолет
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БАКУ, 10 мая - ПРАЙМ. Контакты с российской стороной по вопросу крушения самолета Азербайджанских авиалиний (AZAL) в Актау продолжаются, сообщил в субботу журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. "Контакты с российской стороной по вопросу крушения самолета Азербайджанских авиалиний (AZAL) в Актау продолжаются. Российская сторона сообщает, что расследование по делу продолжается", - отметил министр. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer-190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек.
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россия, азербайджан, azal, самолет
Происшествия, РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, AZAL, самолет
13:04 10.05.2025
 
МИД Азербайджана заявил о продолжении контактов с Россией по крушению AZAL

Байрамов: контакты с Россией по крушению самолета AZAL в Актау продолжаются

© fotolia.com / Lulla%флаг Азербайджана
%флаг Азербайджана - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2025
© fotolia.com / Lulla
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БАКУ, 10 мая - ПРАЙМ. Контакты с российской стороной по вопросу крушения самолета Азербайджанских авиалиний (AZAL) в Актау продолжаются, сообщил в субботу журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
"Контакты с российской стороной по вопросу крушения самолета Азербайджанских авиалиний (AZAL) в Актау продолжаются. Российская сторона сообщает, что расследование по делу продолжается", - отметил министр.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer-190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек.
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ПроисшествияРОССИЯАЗЕРБАЙДЖАНAZALсамолет
 
 
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