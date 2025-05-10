https://1prime.ru/20250510/azerbaydzhan-857445236.html

МИД Азербайджана заявил о продолжении контактов с Россией по крушению AZAL

МИД Азербайджана заявил о продолжении контактов с Россией по крушению AZAL - 10.05.2025, ПРАЙМ

МИД Азербайджана заявил о продолжении контактов с Россией по крушению AZAL

Контакты с российской стороной по вопросу крушения самолета Азербайджанских авиалиний (AZAL) в Актау продолжаются, сообщил в субботу журналистам министр... | 10.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-10T13:04+0300

2025-05-10T13:04+0300

2025-05-10T13:04+0300

происшествия

россия

азербайджан

azal

самолет

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БАКУ, 10 мая - ПРАЙМ. Контакты с российской стороной по вопросу крушения самолета Азербайджанских авиалиний (AZAL) в Актау продолжаются, сообщил в субботу журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. "Контакты с российской стороной по вопросу крушения самолета Азербайджанских авиалиний (AZAL) в Актау продолжаются. Российская сторона сообщает, что расследование по делу продолжается", - отметил министр. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer-190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек.

https://1prime.ru/20250304/azal-855457273.html

азербайджан

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россия, азербайджан, azal, самолет