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Раскрыто, куда пенсионерам не стоит вкладывать деньги
Раскрыто, куда пенсионерам не стоит вкладывать деньги - 10.05.2025, ПРАЙМ
Раскрыто, куда пенсионерам не стоит вкладывать деньги
Людям старшего возраста следует воздержаться от вложений в финансовые пирамиды и рисковые активы. Чем они опасны, агентству "Прайм" рассказал эксперт... | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T02:02+0300
2025-05-10T02:02+0300
2025-05-10T02:02+0300
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Людям старшего возраста следует воздержаться от вложений в финансовые пирамиды и рисковые активы. Чем они опасны, агентству "Прайм" рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.К рисковым активам эксперт отнес акции и некоторые облигации. При вложении в эти инструменты требуется не только сноровка и опыт, но еще и очень сильная психологическая устойчивость."Акции я бы пенсионерам не рекомендовал. Причем не только по причине их рисковой природы, но и потому что в случае снижения стоимости они могут вызвать у пенсионера действительно сильное разочарование. Это может отразиться на здоровье и даже стать фатальным для пожилого человека", - отметил эксперт.Также специалист рекомендует не рассматривать участие в финансовых пирамидах."Вложение в финансовые пирамиды - это просто безвозвратно утраченные денежные средства. К сожалению, они имеют свойства действительно до конца выкачивать все свободные сбережения и оставляют человека ни с чем", - рассказал Бархота.Гораздо более безопасным видом вложений являются вклады с высокими процентными ставками. Причем средства можно разместить в нескольких банках на разных видах депозитов."Можно также вложить деньги в недвижимость или золото, потому что это не вызовет каких-то рисков. Недвижимость имеет свою потребительскую стоимость, а золото в принципе выступает защитным активом", - отметил эксперт.
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финансы, банки, инвестиции, недвижимость, золото, деньги
Финансы, Банки, инвестиции, Недвижимость, золото, деньги
Раскрыто, куда пенсионерам не стоит вкладывать деньги
Эксперт Бархота: пожилым не стоит вкладывать деньги в ценные бумаги и пирамиды
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Людям старшего возраста следует воздержаться от вложений в финансовые пирамиды и рисковые активы. Чем они опасны, агентству "Прайм" рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.
К рисковым активам эксперт отнес акции и некоторые облигации. При вложении в эти инструменты требуется не только сноровка и опыт, но еще и очень сильная психологическая устойчивость.
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"Акции я бы пенсионерам не рекомендовал. Причем не только по причине их рисковой природы, но и потому что в случае снижения стоимости они могут вызвать у пенсионера действительно сильное разочарование. Это может отразиться на здоровье и даже стать фатальным для пожилого человека", - отметил эксперт.
Также специалист рекомендует не рассматривать участие в финансовых пирамидах.
"Вложение в финансовые пирамиды - это просто безвозвратно утраченные денежные средства. К сожалению, они имеют свойства действительно до конца выкачивать все свободные сбережения и оставляют человека ни с чем", - рассказал Бархота.
Гораздо более безопасным видом вложений являются вклады с высокими процентными ставками. Причем средства можно разместить в нескольких банках на разных видах депозитов.
"Можно также вложить деньги в недвижимость или золото, потому что это не вызовет каких-то рисков. Недвижимость имеет свою потребительскую стоимость, а золото в принципе выступает защитным активом", - отметил эксперт.