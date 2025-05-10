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Раскрыто, куда пенсионерам не стоит вкладывать деньги

Раскрыто, куда пенсионерам не стоит вкладывать деньги - 10.05.2025, ПРАЙМ

Раскрыто, куда пенсионерам не стоит вкладывать деньги

Людям старшего возраста следует воздержаться от вложений в финансовые пирамиды и рисковые активы. Чем они опасны, агентству "Прайм" рассказал эксперт... | 10.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-10T02:02+0300

2025-05-10T02:02+0300

2025-05-10T02:02+0300

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Людям старшего возраста следует воздержаться от вложений в финансовые пирамиды и рисковые активы. Чем они опасны, агентству "Прайм" рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.К рисковым активам эксперт отнес акции и некоторые облигации. При вложении в эти инструменты требуется не только сноровка и опыт, но еще и очень сильная психологическая устойчивость."Акции я бы пенсионерам не рекомендовал. Причем не только по причине их рисковой природы, но и потому что в случае снижения стоимости они могут вызвать у пенсионера действительно сильное разочарование. Это может отразиться на здоровье и даже стать фатальным для пожилого человека", - отметил эксперт.Также специалист рекомендует не рассматривать участие в финансовых пирамидах."Вложение в финансовые пирамиды - это просто безвозвратно утраченные денежные средства. К сожалению, они имеют свойства действительно до конца выкачивать все свободные сбережения и оставляют человека ни с чем", - рассказал Бархота.Гораздо более безопасным видом вложений являются вклады с высокими процентными ставками. Причем средства можно разместить в нескольких банках на разных видах депозитов."Можно также вложить деньги в недвижимость или золото, потому что это не вызовет каких-то рисков. Недвижимость имеет свою потребительскую стоимость, а золото в принципе выступает защитным активом", - отметил эксперт.

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финансы, банки, инвестиции, недвижимость, золото, деньги