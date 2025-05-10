https://1prime.ru/20250510/dipfeyk-857443818.html

В Kaspersky рассказали, как бороться с телефонным мошенничеством

В Kaspersky рассказали, как бороться с телефонным мошенничеством - 10.05.2025, ПРАЙМ

В Kaspersky рассказали, как бороться с телефонным мошенничеством

Недоверие является главным инструментом борьбы с массовыми дипфейками и телефонным мошенничеством: если речь заходит о деньгах, неважно, кем представился... | 10.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-10T10:31+0300

2025-05-10T10:31+0300

2025-05-10T10:31+0300

мошенничество

технологии

лаборатория касперского

россия

дипфейк

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Недоверие является главным инструментом борьбы с массовыми дипфейками и телефонным мошенничеством: если речь заходит о деньгах, неважно, кем представился звонящий, - ему не нужно доверять, рассказал РИА Новости директор экспертного подразделения компании Kaspersky GReAT Игорь Кузнецов. "Что делать с массовыми дипфейками и телефонным мошенничеством: неважно, кем представляются звонящие - сотрудниками государственных организаций, банков, правоохранительных органов, предлагающих перевести деньги на безопасный счет, - не нужно доверять в принципе, если речь заходит о деньгах", - рассказал Кузнецов. Он добавил, что в таких случаях даже при звонках родственников - например, если якобы звонит мама - лучше всего положить трубку и перезвонить. Кроме этого, для защиты от мошеннических атак на телефон нужно установить любое защитное решение, а также программу, блокирующую спам-звонки. "Эти меры отсекут большую часть атак", - предупредил директор Kaspersky GReAT.

https://1prime.ru/20250506/bank-857314013.html

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технологии, лаборатория касперского, россия, дипфейк