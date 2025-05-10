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Юрист рассказал о правах выпускников при сдаче ЕГЭ - 10.05.2025, ПРАЙМ
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Юрист рассказал о правах выпускников при сдаче ЕГЭ
Юрист рассказал о правах выпускников при сдаче ЕГЭ - 10.05.2025, ПРАЙМ
Юрист рассказал о правах выпускников при сдаче ЕГЭ
Какие права выпускников должны неукоснительно соблюдаться при сдаче единого государственного экзамена, рассказал агентству "Прайм" заместитель президента... | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T03:03+0300
2025-05-10T03:03+0300
егэ
общество
экзамены
юрист
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МОСКВА, 10.мая – ПРАЙМ. Какие права выпускников должны неукоснительно соблюдаться при сдаче единого государственного экзамена, рассказал агентству "Прайм" заместитель президента Гильдии российских адвокатов Рубен Маркарьян.По его словам, сдача ЕГЭ должна быть комфортна – то есть, ученику обеспечивается отдельное рабочее место, стол, стул, гелевая или капиллярная ручка. Материалы ЕГЭ, контрольно-измерительные материалы (КИМы) распечатываются в аудитории и выдаются лично в руки ученику. "Если есть проблемы с комплектностью или материалы не читаемы, ученик вправе потребовать их замены", - говорит Маркарьян.На экзаменах разрешено при необходимости иметь лекарства и питание. Юрист советует по этому поводу заранее написать заявление администрации. Никаких ограничений на гигиенические паузы (перерывы) в ходе экзамена не допускается. Для выпускников с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены технические средства — увеличительные стекла, слуховые аппараты и т.п.Во время ЕГЭ выпускник вправе покидать аудиторию, однако, с ним выходит сопровождающий, а бланки заданий остаются на рабочем месте, пояснил эксперт.По его словам, если ученику стало плохо, он может покинуть место проведения ЕГЭ. Его обязаны сопроводить к врачу и пригласить члена экзаменационной комиссии. Если ученик соглашается досрочно завершить экзамен, то член комиссии и врач составляют соответствующий протокол. Остановленный экзамен можно пересдать.У учеников есть право на получение полной информации о ходе экзамена и его организации - все это должно быть на сайте школы. "Спустя четыре-семь дней после экзамена ученики имеют право на информацию о результате", - объясняет Маркарьян.Ученики, не согласные с оценками или с процедурой, имеют право на апелляцию. "Иными словами, апелляцию можно подавать о процессуальных нарушениях или о несогласии с результатами экзамена", - говорит юрист. Апелляция о нарушении порядка пишется в день проведения экзамена, не выходя из помещения сдачи ЕГЭ и сдается члену экзаменационной комиссии.Если апелляцию удовлетворят, то результаты аннулируют и экзамен можно будет пересдать. “Апелляция о несогласии с результатами подается в течение двух рабочих дней после оглашения результатов ЕГЭ”, - объяснил юрист.У выпускников есть право на пересдачу ЕГЭ в текущем или следующем году.
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егэ, общество , экзамены, юрист
ЕГЭ, Общество , экзамены, юрист
03:03 10.05.2025
 
Юрист рассказал о правах выпускников при сдаче ЕГЭ

Юрист Маркарьян: права выпускников при сдаче ЕГЭ важно неукоснительно соблюдать

© РИА Новости . Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкИтоговое сочинение по литературе в российских школах
Итоговое сочинение по литературе в российских школах - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 10.мая – ПРАЙМ. Какие права выпускников должны неукоснительно соблюдаться при сдаче единого государственного экзамена, рассказал агентству "Прайм" заместитель президента Гильдии российских адвокатов Рубен Маркарьян.
По его словам, сдача ЕГЭ должна быть комфортна – то есть, ученику обеспечивается отдельное рабочее место, стол, стул, гелевая или капиллярная ручка. Материалы ЕГЭ, контрольно-измерительные материалы (КИМы) распечатываются в аудитории и выдаются лично в руки ученику. "Если есть проблемы с комплектностью или материалы не читаемы, ученик вправе потребовать их замены", - говорит Маркарьян.
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На экзаменах разрешено при необходимости иметь лекарства и питание. Юрист советует по этому поводу заранее написать заявление администрации. Никаких ограничений на гигиенические паузы (перерывы) в ходе экзамена не допускается. Для выпускников с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены технические средства — увеличительные стекла, слуховые аппараты и т.п.
Во время ЕГЭ выпускник вправе покидать аудиторию, однако, с ним выходит сопровождающий, а бланки заданий остаются на рабочем месте, пояснил эксперт.
По его словам, если ученику стало плохо, он может покинуть место проведения ЕГЭ. Его обязаны сопроводить к врачу и пригласить члена экзаменационной комиссии. Если ученик соглашается досрочно завершить экзамен, то член комиссии и врач составляют соответствующий протокол. Остановленный экзамен можно пересдать.
У учеников есть право на получение полной информации о ходе экзамена и его организации - все это должно быть на сайте школы. "Спустя четыре-семь дней после экзамена ученики имеют право на информацию о результате", - объясняет Маркарьян.
Ученики, не согласные с оценками или с процедурой, имеют право на апелляцию. "Иными словами, апелляцию можно подавать о процессуальных нарушениях или о несогласии с результатами экзамена", - говорит юрист. Апелляция о нарушении порядка пишется в день проведения экзамена, не выходя из помещения сдачи ЕГЭ и сдается члену экзаменационной комиссии.
Если апелляцию удовлетворят, то результаты аннулируют и экзамен можно будет пересдать. “Апелляция о несогласии с результатами подается в течение двух рабочих дней после оглашения результатов ЕГЭ”, - объяснил юрист.
У выпускников есть право на пересдачу ЕГЭ в текущем или следующем году.
 
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