https://1prime.ru/20250510/ege-856923387.html

Юрист рассказал о правах выпускников при сдаче ЕГЭ

Юрист рассказал о правах выпускников при сдаче ЕГЭ - 10.05.2025, ПРАЙМ

Юрист рассказал о правах выпускников при сдаче ЕГЭ

Какие права выпускников должны неукоснительно соблюдаться при сдаче единого государственного экзамена, рассказал агентству "Прайм" заместитель президента... | 10.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-10T03:03+0300

2025-05-10T03:03+0300

2025-05-10T03:03+0300

егэ

общество

экзамены

юрист

https://cdnn.1prime.ru/img/83378/86/833788646_0:330:3055:2048_1920x0_80_0_0_79072772f1f18a36b95083e55376d94d.jpg

МОСКВА, 10.мая – ПРАЙМ. Какие права выпускников должны неукоснительно соблюдаться при сдаче единого государственного экзамена, рассказал агентству "Прайм" заместитель президента Гильдии российских адвокатов Рубен Маркарьян.По его словам, сдача ЕГЭ должна быть комфортна – то есть, ученику обеспечивается отдельное рабочее место, стол, стул, гелевая или капиллярная ручка. Материалы ЕГЭ, контрольно-измерительные материалы (КИМы) распечатываются в аудитории и выдаются лично в руки ученику. "Если есть проблемы с комплектностью или материалы не читаемы, ученик вправе потребовать их замены", - говорит Маркарьян.На экзаменах разрешено при необходимости иметь лекарства и питание. Юрист советует по этому поводу заранее написать заявление администрации. Никаких ограничений на гигиенические паузы (перерывы) в ходе экзамена не допускается. Для выпускников с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены технические средства — увеличительные стекла, слуховые аппараты и т.п.Во время ЕГЭ выпускник вправе покидать аудиторию, однако, с ним выходит сопровождающий, а бланки заданий остаются на рабочем месте, пояснил эксперт.По его словам, если ученику стало плохо, он может покинуть место проведения ЕГЭ. Его обязаны сопроводить к врачу и пригласить члена экзаменационной комиссии. Если ученик соглашается досрочно завершить экзамен, то член комиссии и врач составляют соответствующий протокол. Остановленный экзамен можно пересдать.У учеников есть право на получение полной информации о ходе экзамена и его организации - все это должно быть на сайте школы. "Спустя четыре-семь дней после экзамена ученики имеют право на информацию о результате", - объясняет Маркарьян.Ученики, не согласные с оценками или с процедурой, имеют право на апелляцию. "Иными словами, апелляцию можно подавать о процессуальных нарушениях или о несогласии с результатами экзамена", - говорит юрист. Апелляция о нарушении порядка пишется в день проведения экзамена, не выходя из помещения сдачи ЕГЭ и сдается члену экзаменационной комиссии.Если апелляцию удовлетворят, то результаты аннулируют и экзамен можно будет пересдать. “Апелляция о несогласии с результатами подается в течение двух рабочих дней после оглашения результатов ЕГЭ”, - объяснил юрист.У выпускников есть право на пересдачу ЕГЭ в текущем или следующем году.

https://1prime.ru/20250225/ege-855240548.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

егэ, общество , экзамены, юрист