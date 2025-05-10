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"Очень глупое решение". В Евросоюзе восхитились словами Трампа о России - 10.05.2025, ПРАЙМ
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"Очень глупое решение". В Евросоюзе восхитились словами Трампа о России
"Очень глупое решение". В Евросоюзе восхитились словами Трампа о России - 10.05.2025, ПРАЙМ
"Очень глупое решение". В Евросоюзе восхитились словами Трампа о России
Американский лидер Дональд Трамп был совершенно прав, когда осудил исключение России из G8. Об этом на своей странице в социальной X написал лидер французской... | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T22:49+0300
2025-05-10T22:50+0300
политика
флориан филиппо
дональд трамп
россия
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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Американский лидер Дональд Трамп был совершенно прав, когда осудил исключение России из G8. Об этом на своей странице в социальной X написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.Ранее президент Соединенных Штатов заявил, что исключение Российской Федерации из G8 было "очень глупым" решением. При этом Трамп подчеркнул, что, останься Россия в "Большой восьмерке, украинский конфликт мог бы и не начаться. Лидер "Патриотов" в этой связи отметил: "Это полностью противоречит мнениям президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которые жаждут ненависти и войны. И он (Трамп — прим. ред.) абсолютно прав".Как ранее отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на сегодняшний день, когда центр экономического развития сместился в Азию, для России более привлекателен формат G20, нежели G8.
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флориан филиппо, дональд трамп, россия
Политика, Флориан Филиппо, Дональд Трамп, РОССИЯ
22:49 10.05.2025 (обновлено: 22:50 10.05.2025)
 
"Очень глупое решение". В Евросоюзе восхитились словами Трампа о России

Французский политик Филиппо поддержал Трампа в вопросе членства России в G8

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Американский лидер Дональд Трамп был совершенно прав, когда осудил исключение России из G8. Об этом на своей странице в социальной X написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Ранее президент Соединенных Штатов заявил, что исключение Российской Федерации из G8 было "очень глупым" решением. При этом Трамп подчеркнул, что, останься Россия в "Большой восьмерке, украинский конфликт мог бы и не начаться.
Лидер "Патриотов" в этой связи отметил: "Это полностью противоречит мнениям президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которые жаждут ненависти и войны. И он (Трамп — прим. ред.) абсолютно прав".
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
Трамп: сейчас неподходящее время приглашать Россию присоединиться к G7
6 мая, 23:48
Как ранее отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на сегодняшний день, когда центр экономического развития сместился в Азию, для России более привлекателен формат G20, нежели G8.
 
ПолитикаФлориан ФилиппоДональд ТрампРОССИЯ
 
 
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