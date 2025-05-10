https://1prime.ru/20250510/g8-857454686.html

"Очень глупое решение". В Евросоюзе восхитились словами Трампа о России

"Очень глупое решение". В Евросоюзе восхитились словами Трампа о России - 10.05.2025, ПРАЙМ

"Очень глупое решение". В Евросоюзе восхитились словами Трампа о России

Американский лидер Дональд Трамп был совершенно прав, когда осудил исключение России из G8. Об этом на своей странице в социальной X написал лидер французской... | 10.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-10T22:49+0300

2025-05-10T22:49+0300

2025-05-10T22:50+0300

политика

флориан филиппо

дональд трамп

россия

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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Американский лидер Дональд Трамп был совершенно прав, когда осудил исключение России из G8. Об этом на своей странице в социальной X написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.Ранее президент Соединенных Штатов заявил, что исключение Российской Федерации из G8 было "очень глупым" решением. При этом Трамп подчеркнул, что, останься Россия в "Большой восьмерке, украинский конфликт мог бы и не начаться. Лидер "Патриотов" в этой связи отметил: "Это полностью противоречит мнениям президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которые жаждут ненависти и войны. И он (Трамп — прим. ред.) абсолютно прав".Как ранее отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на сегодняшний день, когда центр экономического развития сместился в Азию, для России более привлекателен формат G20, нежели G8.

https://1prime.ru/20250506/tramp-857336865.html

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флориан филиппо, дональд трамп, россия