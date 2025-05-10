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В ГД предложили вдвое увеличить выплаты ветеранам ВОВ
В ГД предложили вдвое увеличить выплаты ветеранам ВОВ - 10.05.2025, ПРАЙМ
В ГД предложили вдвое увеличить выплаты ветеранам ВОВ
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается вдвое увеличить... | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T01:18+0300
2025-05-10T01:18+0300
2025-05-10T01:18+0300
общество
экономика
россия
сергей миронов
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается вдвое увеличить ежемесячные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и полностью компенсировать им расходы на услуги ЖКХ, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавтором инициативы стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
"Законопроектом предлагается: вдвое увеличить размер ежемесячной денежной выплаты участникам Великой Отечественной войны", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Также предлагается уточнить правила выплаты компенсаций за жилищно-коммунальные услуги и взносы на капремонт, включая членов семей ветеранов.
В документах отмечается, что суммарная накопленная инфляция за последние 10 лет превысила 85%, а реальная покупательная способность фиксированных социальных выплат за это время практически сократилась вдвое. Уточняется, что индексация, предусмотренная действующим законодательством, не компенсирует в полной мере этот рост цен.
Кроме того, авторы инициативы направили обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой поддержать данной предложение и предоставить информацию о возможных бюджетных расходах. Документ также имеется в распоряжении агентства.
"Мы были и всегда будем в долгу перед теми, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины. Предлагаемые нами изменения – это еще один способ выразить благодарность и поддержать людей преклонного возраста, подвиг которых мы будем чтить всегда", - сказал Миронов РИА Новости.
Лидер СРЗП уточнил, что в соответствии с законопроектом ежемесячные выплаты планируется повысить до 6 176, 4 632, 3 398 и 1 854 тысяч рублей в зависимости от категории, к которой относятся ветераны.
Также, в беседе с агентством Лантратова сообщила, что в год 80-летия Великой Победы необходимо сделать всё, чтобы ветераны жили достойно, и их заслуги перед Россией не имеют срока давности, а благодарность им должна быть не формальной, а реальной.
"Мы обязаны сделать всё, чтобы наши ветераны чувствовали заботу государства и общества. Это наш моральный долг перед теми, кто подарил нам будущее", - добавила парламентарий.
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общество , россия, сергей миронов, михаил мишустин
Общество , Экономика, РОССИЯ, Сергей Миронов, Михаил Мишустин
В ГД предложили вдвое увеличить выплаты ветеранам ВОВ
В Госдуме предложили вдвое увеличить ежемесячные выплаты ветеранам ВОВ
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается вдвое увеличить ежемесячные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и полностью компенсировать им расходы на услуги ЖКХ, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавтором инициативы стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
"Законопроектом предлагается: вдвое увеличить размер ежемесячной денежной выплаты участникам Великой Отечественной войны", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Также предлагается уточнить правила выплаты компенсаций за жилищно-коммунальные услуги и взносы на капремонт, включая членов семей ветеранов.
В документах отмечается, что суммарная накопленная инфляция за последние 10 лет превысила 85%, а реальная покупательная способность фиксированных социальных выплат за это время практически сократилась вдвое. Уточняется, что индексация, предусмотренная действующим законодательством, не компенсирует в полной мере этот рост цен.
Кроме того, авторы инициативы направили обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой поддержать данной предложение и предоставить информацию о возможных бюджетных расходах. Документ также имеется в распоряжении агентства.
"Мы были и всегда будем в долгу перед теми, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины. Предлагаемые нами изменения – это еще один способ выразить благодарность и поддержать людей преклонного возраста, подвиг которых мы будем чтить всегда", - сказал Миронов РИА Новости.
Лидер СРЗП уточнил, что в соответствии с законопроектом ежемесячные выплаты планируется повысить до 6 176, 4 632, 3 398 и 1 854 тысяч рублей в зависимости от категории, к которой относятся ветераны.
Также, в беседе с агентством Лантратова сообщила, что в год 80-летия Великой Победы необходимо сделать всё, чтобы ветераны жили достойно, и их заслуги перед Россией не имеют срока давности, а благодарность им должна быть не формальной, а реальной.
"Мы обязаны сделать всё, чтобы наши ветераны чувствовали заботу государства и общества. Это наш моральный долг перед теми, кто подарил нам будущее", - добавила парламентарий.