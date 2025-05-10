https://1prime.ru/20250510/gosduma-857440288.html
В Госдуме рассказали об освобождении от уплаты взносов за капремонт
В Госдуме рассказали об освобождении от уплаты взносов за капремонт - 10.05.2025, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали об освобождении от уплаты взносов за капремонт
Полное освобождение от уплаты взносов за капитальный ремонт в многоквартирных домах имеют граждане в возрасте 80 лет и старше, а также Герои Советского Союза,... | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T02:31+0300
2025-05-10T02:31+0300
2025-05-10T02:31+0300
экономика
недвижимость
общество
москва
рф
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857440288.jpg?1746833469
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Полное освобождение от уплаты взносов за капитальный ремонт в многоквартирных домах имеют граждане в возрасте 80 лет и старше, а также Герои Советского Союза, Герои РФ, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"В 2025 году в России действуют федеральные и региональные льготы по оплате капитального ремонта. Полное освобождение от уплаты взносов имеют граждане в возрасте 80 лет и старше, если они проживают одни либо только с неработающими пенсионерами или инвалидами I или II группы, а также Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей — на основании регионального законодательства", - сказал Якубовский.
Он добавил, что компенсация в размере 50% взносов имеют граждане в возрасте от 70 до 79 лет, проживающие одни либо только с неработающими пенсионерами или инвалидами I или II группы, инвалиды I и II групп, семьи с детьми-инвалидами, ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, ветераны боевых действий, а также граждане, пострадавшие от радиационных катастроф, например, при аварии на Чернобыльской АЭС или ПО "Маяк".
Парламентарий отметил, что данные льготы предоставляются по заявлению, которое можно оформить через МФЦ, органы социальной защиты населения или портал "Госуслуги".
Кроме того, по его словам, льгота предоставляется только на одно жилое помещение, находящееся в собственности гражданина и являющееся его местом постоянного проживания.
Якубовский добавил, что в отдельных регионах могут действовать дополнительные льготы, например, для многодетных семей, ветеранов труда, участников СВО и членов их семей.
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, общество , москва, рф, госдума
Экономика, Недвижимость, Общество , МОСКВА, РФ, Госдума
В Госдуме рассказали об освобождении от уплаты взносов за капремонт
Депутат Якубовский: льготы по капремонту в многоквартирных домах имеют ветераны и ветераны
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Полное освобождение от уплаты взносов за капитальный ремонт в многоквартирных домах имеют граждане в возрасте 80 лет и старше, а также Герои Советского Союза, Герои РФ, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"В 2025 году в России действуют федеральные и региональные льготы по оплате капитального ремонта. Полное освобождение от уплаты взносов имеют граждане в возрасте 80 лет и старше, если они проживают одни либо только с неработающими пенсионерами или инвалидами I или II группы, а также Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей — на основании регионального законодательства", - сказал Якубовский.
Он добавил, что компенсация в размере 50% взносов имеют граждане в возрасте от 70 до 79 лет, проживающие одни либо только с неработающими пенсионерами или инвалидами I или II группы, инвалиды I и II групп, семьи с детьми-инвалидами, ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, ветераны боевых действий, а также граждане, пострадавшие от радиационных катастроф, например, при аварии на Чернобыльской АЭС или ПО "Маяк".
Парламентарий отметил, что данные льготы предоставляются по заявлению, которое можно оформить через МФЦ, органы социальной защиты населения или портал "Госуслуги".
Кроме того, по его словам, льгота предоставляется только на одно жилое помещение, находящееся в собственности гражданина и являющееся его местом постоянного проживания.
Якубовский добавил, что в отдельных регионах могут действовать дополнительные льготы, например, для многодетных семей, ветеранов труда, участников СВО и членов их семей.