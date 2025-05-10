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В Госдуме рассказали об освобождении от уплаты взносов за капремонт

В Госдуме рассказали об освобождении от уплаты взносов за капремонт - 10.05.2025, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали об освобождении от уплаты взносов за капремонт

Полное освобождение от уплаты взносов за капитальный ремонт в многоквартирных домах имеют граждане в возрасте 80 лет и старше, а также Герои Советского Союза,... | 10.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-10T02:31+0300

2025-05-10T02:31+0300

2025-05-10T02:31+0300

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Полное освобождение от уплаты взносов за капитальный ремонт в многоквартирных домах имеют граждане в возрасте 80 лет и старше, а также Герои Советского Союза, Герои РФ, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. "В 2025 году в России действуют федеральные и региональные льготы по оплате капитального ремонта. Полное освобождение от уплаты взносов имеют граждане в возрасте 80 лет и старше, если они проживают одни либо только с неработающими пенсионерами или инвалидами I или II группы, а также Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей — на основании регионального законодательства", - сказал Якубовский. Он добавил, что компенсация в размере 50% взносов имеют граждане в возрасте от 70 до 79 лет, проживающие одни либо только с неработающими пенсионерами или инвалидами I или II группы, инвалиды I и II групп, семьи с детьми-инвалидами, ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, ветераны боевых действий, а также граждане, пострадавшие от радиационных катастроф, например, при аварии на Чернобыльской АЭС или ПО "Маяк". Парламентарий отметил, что данные льготы предоставляются по заявлению, которое можно оформить через МФЦ, органы социальной защиты населения или портал "Госуслуги". Кроме того, по его словам, льгота предоставляется только на одно жилое помещение, находящееся в собственности гражданина и являющееся его местом постоянного проживания. Якубовский добавил, что в отдельных регионах могут действовать дополнительные льготы, например, для многодетных семей, ветеранов труда, участников СВО и членов их семей.

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недвижимость, общество , москва, рф, госдума