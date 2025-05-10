https://1prime.ru/20250510/indeks-857441306.html
Индекс потребительских цен Китая в апреле снизился на 0,1%
Индекс потребительских цен Китая в апреле снизился на 0,1% - 10.05.2025, ПРАЙМ
Индекс потребительских цен Китая в апреле снизился на 0,1%
Индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - в апреле снизился на 0,1% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в субботу... | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T06:41+0300
2025-05-10T06:41+0300
2025-05-10T06:41+0300
экономика
мировая экономика
китай
кнр
cpi
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857441306.jpg?1746848465
ПЕКИН, 10 мая – ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - в апреле снизился на 0,1% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в субботу данные государственного статистического управления КНР.
По итогам четырех месяцев года показатель в годовом исчислении также снизился на 0,1%.
CPI в городах в апреле остался на уровне прошлого года, а в сельской местности упал на 0,3%. Цены на продовольственные товары по сравнению с апрелем 2024 года упали на 0,2%, цены на непродовольственные товары остались на уровне прошлого года, цены на потребительские товары упали на 0,3%, услуги подорожали на 0,3%.
Цены на свежие фрукты в апреле в годовом выражении выросли на 5,2%, овощи и зелень подешевели на 5%, цены на мясо выросли на 0,6%, свинина подорожала на 5%.
Услуги здравоохранения в апреле выросли на 0,2% к году, цены на образование и культурно-развлекательные мероприятия выросли на 0,7%, в то время как цены на транспорт и связь снизились на 3,9%.
Тем временем индекс цен производителей (PPI) в апреле в годовом выражении снизился на 2,7%, а по итогам четырех месяцев - на 2,4%.
В марте в опубликованном на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) докладе о работе правительства говорилось, что инфляция в Китае в 2025 году составит примерно 2%.
По итогам 2024 года инфляция в Китае составила 0,2%, хотя власти ожидали роста цен примерно на 3%. С февраля 2023 года инфляция в Китае не поднималась выше 1%. Нулевую инфляцию в стране фиксировали в июне и сентябре прошлого года, а дефляцию - в июле, октябре и ноябре. В статбюро заявляли, что замедление роста CPI в годовом исчислении объясняется высокой базой в соответствующем периоде 2022 года.
китай
кнр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, китай, кнр, cpi
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, CPI
Индекс потребительских цен Китая в апреле снизился на 0,1%
Индекс потребительских цен Китая в апреле снизился на 0,1% в годовом выражении
ПЕКИН, 10 мая – ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - в апреле снизился на 0,1% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в субботу данные государственного статистического управления КНР.
По итогам четырех месяцев года показатель в годовом исчислении также снизился на 0,1%.
CPI в городах в апреле остался на уровне прошлого года, а в сельской местности упал на 0,3%. Цены на продовольственные товары по сравнению с апрелем 2024 года упали на 0,2%, цены на непродовольственные товары остались на уровне прошлого года, цены на потребительские товары упали на 0,3%, услуги подорожали на 0,3%.
Цены на свежие фрукты в апреле в годовом выражении выросли на 5,2%, овощи и зелень подешевели на 5%, цены на мясо выросли на 0,6%, свинина подорожала на 5%.
Услуги здравоохранения в апреле выросли на 0,2% к году, цены на образование и культурно-развлекательные мероприятия выросли на 0,7%, в то время как цены на транспорт и связь снизились на 3,9%.
Тем временем индекс цен производителей (PPI) в апреле в годовом выражении снизился на 2,7%, а по итогам четырех месяцев - на 2,4%.
В марте в опубликованном на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) докладе о работе правительства говорилось, что инфляция в Китае в 2025 году составит примерно 2%.
По итогам 2024 года инфляция в Китае составила 0,2%, хотя власти ожидали роста цен примерно на 3%. С февраля 2023 года инфляция в Китае не поднималась выше 1%. Нулевую инфляцию в стране фиксировали в июне и сентябре прошлого года, а дефляцию - в июле, октябре и ноябре. В статбюро заявляли, что замедление роста CPI в годовом исчислении объясняется высокой базой в соответствующем периоде 2022 года.