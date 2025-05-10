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Индия и Пакистан напрямую согласовали прекращение огня, сообщили СМИ
Индия и Пакистан напрямую согласовали прекращение огня, сообщили СМИ - 10.05.2025, ПРАЙМ
Индия и Пакистан напрямую согласовали прекращение огня, сообщили СМИ
Прекращение военных действий между Индией и Пакистаном было согласовано странами напрямую, заявило агентство АНИ со ссылкой на источники. | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T15:50+0300
2025-05-10T15:50+0300
2025-05-10T15:50+0300
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая – ПРАЙМ. Прекращение военных действий между Индией и Пакистаном было согласовано странами напрямую, заявило агентство АНИ со ссылкой на источники. "Прекращение стрельбы и военных действий между Индией и Пакистаном было согласовано напрямую между двумя странами. Генеральный директор по военным операциям Пакистана инициировал телефонный разговор сегодня днем, после чего состоялись обсуждения и было достигнуто взаимопонимание", - сообщило агентство. Ранее первый вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар заявил, что Пакистан и Индия договорились о прекращении огня с немедленным его вступлением в силу. Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
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пакистан, индия
Политика, ПАКИСТАН, ИНДИЯ
Индия и Пакистан напрямую согласовали прекращение огня, сообщили СМИ
АНИ: прекращение огня между Индией и Пакистаном было согласовано напрямую
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая – ПРАЙМ. Прекращение военных действий между Индией и Пакистаном было согласовано странами напрямую, заявило агентство АНИ со ссылкой на источники.
"Прекращение стрельбы и военных действий между Индией и Пакистаном было согласовано напрямую между двумя странами. Генеральный директор по военным операциям Пакистана инициировал телефонный разговор сегодня днем, после чего состоялись обсуждения и было достигнуто взаимопонимание", - сообщило агентство.
Ранее первый вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар заявил, что Пакистан и Индия договорились о прекращении огня с немедленным его вступлением в силу.
Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
Индия и Пакистан договорились о полном прекращении огня, заявил Трамп