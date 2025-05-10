https://1prime.ru/20250510/indiya-857447433.html

Индия и Пакистан напрямую согласовали прекращение огня, сообщили СМИ

Индия и Пакистан напрямую согласовали прекращение огня, сообщили СМИ - 10.05.2025, ПРАЙМ

Индия и Пакистан напрямую согласовали прекращение огня, сообщили СМИ

Прекращение военных действий между Индией и Пакистаном было согласовано странами напрямую, заявило агентство АНИ со ссылкой на источники. | 10.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-10T15:50+0300

2025-05-10T15:50+0300

2025-05-10T15:50+0300

политика

пакистан

индия

https://cdnn.1prime.ru/img/84196/35/841963557_0:289:2400:1639_1920x0_80_0_0_c93ef5053cf529a76813d0ec9954d77e.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая – ПРАЙМ. Прекращение военных действий между Индией и Пакистаном было согласовано странами напрямую, заявило агентство АНИ со ссылкой на источники. "Прекращение стрельбы и военных действий между Индией и Пакистаном было согласовано напрямую между двумя странами. Генеральный директор по военным операциям Пакистана инициировал телефонный разговор сегодня днем, после чего состоялись обсуждения и было достигнуто взаимопонимание", - сообщило агентство. Ранее первый вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар заявил, что Пакистан и Индия договорились о прекращении огня с немедленным его вступлением в силу. Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.

https://1prime.ru/20250510/soglashenie-857447061.html

пакистан

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пакистан, индия