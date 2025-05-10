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Началось прекращение огня между Индией и Пакистаном, сообщил МИД Индии - 10.05.2025, ПРАЙМ
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Началось прекращение огня между Индией и Пакистаном, сообщил МИД Индии
Началось прекращение огня между Индией и Пакистаном, сообщил МИД Индии - 10.05.2025, ПРАЙМ
Началось прекращение огня между Индией и Пакистаном, сообщил МИД Индии
Прекращение огня между Индией и Пакистаном началось с 17.00 (14.30 мск) субботы, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри. | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T15:57+0300
2025-05-10T15:57+0300
политика
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая - ПРАЙМ. Прекращение огня между Индией и Пакистаном началось с 17.00 (14.30 мск) субботы, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри. "Генеральный директор военных операций Пакистана позвонил генеральному директору военных операций Индии в 15.35 сегодня днем. Они договорились, что обе стороны прекратят все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 по индийскому стандартному времени сегодня. Обеим сторонам даны инструкции по реализации этого соглашения", - заявил он на брифинге. Мисри отметил, что генеральные директора военных операций Пакистана и Индии снова поговорят 12 мая в 12.00 (10.30 мск). Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
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индия, пакистан, мид
Политика, ИНДИЯ, ПАКИСТАН, МИД
15:57 10.05.2025
 
Началось прекращение огня между Индией и Пакистаном, сообщил МИД Индии

МИД Индии Мисри: прекращение огня с Пакистаном началось с 14:30 мск субботы

© Фото : Unsplash/Srijan MohanФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2025
© Фото : Unsplash/Srijan Mohan
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая - ПРАЙМ. Прекращение огня между Индией и Пакистаном началось с 17.00 (14.30 мск) субботы, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри.
"Генеральный директор военных операций Пакистана позвонил генеральному директору военных операций Индии в 15.35 сегодня днем. Они договорились, что обе стороны прекратят все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 по индийскому стандартному времени сегодня. Обеим сторонам даны инструкции по реализации этого соглашения", - заявил он на брифинге.
Мисри отметил, что генеральные директора военных операций Пакистана и Индии снова поговорят 12 мая в 12.00 (10.30 мск).
Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2025
Индия и Пакистан договорились о полном прекращении огня, заявил Трамп
15:17
 
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