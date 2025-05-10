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КНДР назвала освобождение Курской области примером боевого товарищества

КНДР назвала освобождение Курской области примером боевого товарищества - 10.05.2025, ПРАЙМ

КНДР назвала освобождение Курской области примером боевого товарищества

Власти КНДР назвали совместное с ВС РФ освобождение Курской области примером "непобедимого боевого товарищества" с Россией, передает Центральное телеграфное... | 10.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-10T02:40+0300

2025-05-10T02:40+0300

2025-05-10T02:40+0300

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Власти КНДР назвали совместное с ВС РФ освобождение Курской области примером "непобедимого боевого товарищества" с Россией, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). "Наши страны ... успешно завершили совместную операцию по освобождению Курского региона России, временно оккупированного украинскими неонацистскими силами, и тем самым защитили территориальный суверенитет РФ, вывели отношения непобедимого боевого товарищества и союзничества на более высокий уровень", - говорится в тексте поздравления, направленного руководством КНДР российской стороне по случаю 80-летия Дня Победы и размещенного агентством. Документ гласит, что союзничество РФ и КНДР в деле освобождения российского региона "является ценным достоянием и мощью правительств, армий и народов" двух стран. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны. По словам президента, народ России никогда не забудет подвиг военных КНДР. Как уточняла официальный представитель МИД России Мария Захарова, корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Центральная военная комиссия КНДР 28 апреля официально сообщила об отправке войск в РФ в соответствии с договором о стратегическом партнерстве. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.

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