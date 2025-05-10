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"Их стиль". Назван главный бенефициар индо-пакистанского конфликта - 10.05.2025, ПРАЙМ
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"Их стиль". Назван главный бенефициар индо-пакистанского конфликта
"Их стиль". Назван главный бенефициар индо-пакистанского конфликта - 10.05.2025, ПРАЙМ
"Их стиль". Назван главный бенефициар индо-пакистанского конфликта
Конфликт между Пакистаном и Индией мог стать результатом провокации спецслужб Великобритании. Такое предположение в своем Telegram-канале высказал первый... | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T15:08+0300
2025-05-10T15:29+0300
политика
конфликт
великобритания
экспертное мнение
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Конфликт между Пакистаном и Индией мог стать результатом провокации спецслужб Великобритании. Такое предположение в своем Telegram-канале высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Он напомнил, что Пакистан стал суверенным мусульманским государством в 1947, отделившись от Индии, а вслед за ним независимым стал Восточный Пакистан - Бангладеш. Эти геополитические изменения, по данным Джабарова, инициировали спецслужбы Великобритании."У них (британских спецслужб - прим. ред.) и сейчас в регионе большая агентура влияния, особенно в Пакистане", - отметил сенатор.При этом он предполагает, что и нынешний индо-пакистанский конфликт - дело рук Великобритании, которая спровоцировала "новый горячий конфликт", "чтобы переключить внимание мирового сообщества" от празднования 80-летия Победы в Москве, считает сенатор.При этом он подчеркнул, что британцев мало беспокоит то обстоятельство, что обе стороны конфликта обладают ядерными арсеналами, поскольку Туманный Альбион находится далеко от зоны конфликта.Еще один предполагаемый мотив Лондона заключается, по мнению Джабаров, в том, что обострение между Индией и Пакистаном может затронуть интересы как России, так и Китая."Это стиль работы британских спецслужб — дестабилизация везде, где только можно", - заключил сенатор.
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конфликт, великобритания, экспертное мнение
Политика, конфликт, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, экспертное мнение
15:08 10.05.2025 (обновлено: 15:29 10.05.2025)
 
"Их стиль". Назван главный бенефициар индо-пакистанского конфликта

Джабаров: конфликт между Индией и Пакистаном могла спровоцировать Великобритания

CC BY-SA 2.0 / Al Jazeera English / Raising the flag in SwatВоенный Пакистана рядом с флагом страны
Военный Пакистана рядом с флагом страны - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2025
CC BY-SA 2.0 / Al Jazeera English / Raising the flag in Swat
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Конфликт между Пакистаном и Индией мог стать результатом провокации спецслужб Великобритании. Такое предположение в своем Telegram-канале высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Он напомнил, что Пакистан стал суверенным мусульманским государством в 1947, отделившись от Индии, а вслед за ним независимым стал Восточный Пакистан - Бангладеш. Эти геополитические изменения, по данным Джабарова, инициировали спецслужбы Великобритании.
"У них (британских спецслужб - прим. ред.) и сейчас в регионе большая агентура влияния, особенно в Пакистане", - отметил сенатор.
При этом он предполагает, что и нынешний индо-пакистанский конфликт - дело рук Великобритании, которая спровоцировала "новый горячий конфликт", "чтобы переключить внимание мирового сообщества" от празднования 80-летия Победы в Москве, считает сенатор.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2025
Китай призвал Индию и Пакистан избегать обострения конфликта
08:08
При этом он подчеркнул, что британцев мало беспокоит то обстоятельство, что обе стороны конфликта обладают ядерными арсеналами, поскольку Туманный Альбион находится далеко от зоны конфликта.
Еще один предполагаемый мотив Лондона заключается, по мнению Джабаров, в том, что обострение между Индией и Пакистаном может затронуть интересы как России, так и Китая.
"Это стиль работы британских спецслужб — дестабилизация везде, где только можно", - заключил сенатор.
 
ПолитикаконфликтВЕЛИКОБРИТАНИЯэкспертное мнение
 
 
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