https://1prime.ru/20250510/konflikt-857446908.html

"Их стиль". Назван главный бенефициар индо-пакистанского конфликта

"Их стиль". Назван главный бенефициар индо-пакистанского конфликта - 10.05.2025, ПРАЙМ

"Их стиль". Назван главный бенефициар индо-пакистанского конфликта

Конфликт между Пакистаном и Индией мог стать результатом провокации спецслужб Великобритании. Такое предположение в своем Telegram-канале высказал первый... | 10.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-10T15:08+0300

2025-05-10T15:08+0300

2025-05-10T15:29+0300

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конфликт

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Конфликт между Пакистаном и Индией мог стать результатом провокации спецслужб Великобритании. Такое предположение в своем Telegram-канале высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Он напомнил, что Пакистан стал суверенным мусульманским государством в 1947, отделившись от Индии, а вслед за ним независимым стал Восточный Пакистан - Бангладеш. Эти геополитические изменения, по данным Джабарова, инициировали спецслужбы Великобритании."У них (британских спецслужб - прим. ред.) и сейчас в регионе большая агентура влияния, особенно в Пакистане", - отметил сенатор.При этом он предполагает, что и нынешний индо-пакистанский конфликт - дело рук Великобритании, которая спровоцировала "новый горячий конфликт", "чтобы переключить внимание мирового сообщества" от празднования 80-летия Победы в Москве, считает сенатор.При этом он подчеркнул, что британцев мало беспокоит то обстоятельство, что обе стороны конфликта обладают ядерными арсеналами, поскольку Туманный Альбион находится далеко от зоны конфликта.Еще один предполагаемый мотив Лондона заключается, по мнению Джабаров, в том, что обострение между Индией и Пакистаном может затронуть интересы как России, так и Китая."Это стиль работы британских спецслужб — дестабилизация везде, где только можно", - заключил сенатор.

https://1prime.ru/20250510/kitay-857442450.html

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конфликт, великобритания, экспертное мнение