https://1prime.ru/20250510/kontingent-857450612.html

Макрон сделал неожиданное заявление о размещении контингента на Украине

Макрон сделал неожиданное заявление о размещении контингента на Украине - 10.05.2025, ПРАЙМ

Макрон сделал неожиданное заявление о размещении контингента на Украине

Размещение существенного военного контингента западных стран, исчисляемого тысячами солдат, не имеет смысла для обеспечения безопасности Украины, заявил... | 10.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-10T17:25+0300

2025-05-10T17:25+0300

2025-05-10T17:26+0300

политика

эммануэль макрон

конфликт на украине

контингент

запад

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ПАРИЖ, 10 мая - ПРАЙМ. Размещение существенного военного контингента западных стран, исчисляемого тысячами солдат, не имеет смысла для обеспечения безопасности Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. "Это не массовый эффект. Речь не идет о развертывании тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч европейских или западных военных. Это было бы бессмысленно... Но речь идет о демонстрации нашей солидарности в стратегических местах, на стратегических объектах", - сказал он в интервью телеканалам TF1 и LCI. Макрон ранее заявил, что новый пакет санкций против России может быть введен в течение нескольких дней в случае непринятия Москвой условий перемирия на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ. Президент Франции заявил также о готовности способствовать проведению прямых переговоров между Россией и Украиной. В субботу Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой коалиции желающих. Глава МИД Украины Андрей Сибига по итогам встречи заявил, что Киев и его союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня как минимум на 30 дней с понедельника. В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что тема перемирия на Украине, которое предложила администрация президента США Дональда Трампа, была сразу же поддержана Россией, но с оговоркой об огромном числе нюансов, не найдя ответы на которые, предметно говорить очень сложно. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, нужно искоренить первопричины конфликта, в том числе устранить угрозы безопасности для России, возникшие в результате расширения НАТО на восток и попыток втягивания Украины в Североатлантический альянс. Не менее важно добиться полного соблюдения прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима, который после насильственного захвата власти в 2014 году ведет линию на истребление всего, что связано с Россией. Путин в конце января заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. В апреле Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.

https://1prime.ru/20250510/sanktsii-857444743.html

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эммануэль макрон, конфликт на украине, контингент, запад