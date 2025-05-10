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Мадуро высоко оценил парад на Красной площади в Москве - 10.05.2025, ПРАЙМ
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Мадуро высоко оценил парад на Красной площади в Москве
Мадуро высоко оценил парад на Красной площади в Москве - 10.05.2025, ПРАЙМ
Мадуро высоко оценил парад на Красной площади в Москве
Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Россию с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и высоко оценил парад на Красной площади. | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T04:19+0300
2025-05-10T04:19+0300
общество
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россия
венесуэла
берлин
москва
николас мадуро
владимир путин
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МЕХИКО, 10 мая - ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Россию с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и высоко оценил парад на Красной площади. "Поздравляю Президента Владимира Путина и весь народ России с Днём Победы. Венесуэла присутствует! Мы стали свидетелями военного парада высокого уровня, посвященного 80-летию победы Красной армии над нацизмом и фашизмом", — написал венесуэльский лидер в своём Telegram-канале. Ранее правительство Боливарианской Республики заявило, что Красная армия в 1945 году "положила конец фантазии о высшей расе", и подчеркнуло, что победа в Берлине была "победой человечества над варварством". В Каракасе отметили, что чтят память советских героев и считают их подвиг моральным ориентиром, особенно в условиях, когда историческая правда подвергается искажению. Мадуро посетил в Москву для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы, и принял участие в церемонии на Красной площади. По итогам его переговоров в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным 7 мая был подписан договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами.
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общество , россия, венесуэла, берлин, москва, николас мадуро, владимир путин
Общество , Экономика, РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, Берлин, МОСКВА, Николас Мадуро, Владимир Путин
04:19 10.05.2025
 
Мадуро высоко оценил парад на Красной площади в Москве

Президент Венесуэлы Мадуро высоко оценил парад Победы на Красной площади

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МЕХИКО, 10 мая - ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Россию с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и высоко оценил парад на Красной площади.
"Поздравляю Президента Владимира Путина и весь народ России с Днём Победы. Венесуэла присутствует! Мы стали свидетелями военного парада высокого уровня, посвященного 80-летию победы Красной армии над нацизмом и фашизмом", — написал венесуэльский лидер в своём Telegram-канале.
Ранее правительство Боливарианской Республики заявило, что Красная армия в 1945 году "положила конец фантазии о высшей расе", и подчеркнуло, что победа в Берлине была "победой человечества над варварством". В Каракасе отметили, что чтят память советских героев и считают их подвиг моральным ориентиром, особенно в условиях, когда историческая правда подвергается искажению.
Мадуро посетил в Москву для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы, и принял участие в церемонии на Красной площади. По итогам его переговоров в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным 7 мая был подписан договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯВЕНЕСУЭЛАБерлинМОСКВАНиколас МадуроВладимир Путин
 
 
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