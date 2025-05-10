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Мадуро высоко оценил парад на Красной площади в Москве

Мадуро высоко оценил парад на Красной площади в Москве - 10.05.2025, ПРАЙМ

Мадуро высоко оценил парад на Красной площади в Москве

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Россию с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и высоко оценил парад на Красной площади. | 10.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-10T04:19+0300

2025-05-10T04:19+0300

2025-05-10T04:19+0300

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МЕХИКО, 10 мая - ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Россию с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и высоко оценил парад на Красной площади. "Поздравляю Президента Владимира Путина и весь народ России с Днём Победы. Венесуэла присутствует! Мы стали свидетелями военного парада высокого уровня, посвященного 80-летию победы Красной армии над нацизмом и фашизмом", — написал венесуэльский лидер в своём Telegram-канале. Ранее правительство Боливарианской Республики заявило, что Красная армия в 1945 году "положила конец фантазии о высшей расе", и подчеркнуло, что победа в Берлине была "победой человечества над варварством". В Каракасе отметили, что чтят память советских героев и считают их подвиг моральным ориентиром, особенно в условиях, когда историческая правда подвергается искажению. Мадуро посетил в Москву для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы, и принял участие в церемонии на Красной площади. По итогам его переговоров в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным 7 мая был подписан договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами.

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общество , россия, венесуэла, берлин, москва, николас мадуро, владимир путин