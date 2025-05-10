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Макрон, Мерц и Туск угрожают России за неприятие условий перемирия

Макрон, Мерц и Туск угрожают России за неприятие условий перемирия - 10.05.2025, ПРАЙМ

Макрон, Мерц и Туск угрожают России за неприятие условий перемирия

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск угрожают России... | 10.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-10T02:25+0300

2025-05-10T02:25+0300

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск угрожают России за неприятие условий киевского режима по "перемирию", при том, что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, нужно искоренить его первопричины, в том числе устранить угрозы безопасности для России. По его словам, необходимо устранить угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО на восток и попыток втягивания Украины в Североатлантический альянс. Не менее важно добиться полного соблюдения прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима, который после насильственного захвата власти в 2014 году ведет линию на истребление всего, что связано с Россией. "Вместе с США мы призываем Россию согласиться на полное и безоговорочное 30-дневное прекращение огня, чтобы создать пространство для переговоров о справедливом и устойчивом мире", - говорится в тексте совместного заявления, опубликованного на официальном портале правительства Великобритании. Согласно заявлению, лидеры Франции, Германии, Великобритании и Польши намерены "наращивать давление" на Россию до принятия инициативы. Президент России Владимир Путин объявлял пасхальное перемирие, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Однако, по данным Минобороны РФ, за это время было зафиксировано 4,9 тысячи нарушений. Украинские вооруженные формирования продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов по позициям ВС РФ, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Республики Крым Российской Федерации, отметили в Минобороны. В МИД РФ, в связи с этим отмечали, что Украина показала неспособность прекратить огонь даже на 30 часов. Следующее перемирие президент Путин объявил в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль. Но и на этот раз, как сообщило Минобороны РФ, ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск. По данным на 8 мая по всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 173 обстрела из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций наших войск, а также 4 с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, осуществлено 300 ударов и сбросов боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов. Всего зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня. Путин в конце января заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. В апреле Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.

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общество , мировая экономика, рф, украина, великобритания, владимир путин, владимир зеленский, эммануэль макрон, мид рф, мид, минобороны рф