https://1prime.ru/20250510/medpomosch-857450258.html

Правительство утвердило правила оказания медпомощи иностранцам в РФ

Правительство утвердило правила оказания медпомощи иностранцам в РФ - 10.05.2025, ПРАЙМ

Правительство утвердило правила оказания медпомощи иностранцам в РФ

Правительство России утвердило правила оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории РФ, соответствующее постановление подписал... | 10.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-10T17:30+0300

2025-05-10T17:30+0300

2025-05-10T17:30+0300

михаил мишустин

россия

правительство рф

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/83586/37/835863777_0:70:3395:1979_1920x0_80_0_0_955b37468749e5635a0fde30bea2923c.jpg

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Правительство России утвердило правила оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории РФ, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации. "Утвердить прилагаемые правила оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации", - указано в постановлении. Уточняется, что постановление вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Как следует из документа, правила будут действовать до 1 сентября 2031 года. Также указано, что медицинское освидетельствование иностранных граждан на территории РФ осуществляется в соответствии с российским законодательством.

https://1prime.ru/20250510/pravitelstvo-857443495.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

михаил мишустин, россия, правительство рф, общество