https://1prime.ru/20250510/medpomosch-857450258.html
Правительство утвердило правила оказания медпомощи иностранцам в РФ
Правительство утвердило правила оказания медпомощи иностранцам в РФ - 10.05.2025, ПРАЙМ
Правительство утвердило правила оказания медпомощи иностранцам в РФ
Правительство России утвердило правила оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории РФ, соответствующее постановление подписал... | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T17:30+0300
2025-05-10T17:30+0300
2025-05-10T17:30+0300
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Правительство России утвердило правила оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории РФ, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации. "Утвердить прилагаемые правила оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации", - указано в постановлении. Уточняется, что постановление вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Как следует из документа, правила будут действовать до 1 сентября 2031 года. Также указано, что медицинское освидетельствование иностранных граждан на территории РФ осуществляется в соответствии с российским законодательством.
https://1prime.ru/20250510/pravitelstvo-857443495.html
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михаил мишустин, россия, правительство рф, общество
Михаил Мишустин, РОССИЯ, Правительство РФ, Общество
Правительство утвердило правила оказания медпомощи иностранцам в РФ
Правительство утвердило правила оказания медпомощи иностранным гражданам на территории РФ
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Правительство России утвердило правила оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории РФ, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемые правила оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации", - указано в постановлении.
Уточняется, что постановление вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Как следует из документа, правила будут действовать до 1 сентября 2031 года.
Также указано, что медицинское освидетельствование иностранных граждан на территории РФ осуществляется в соответствии с российским законодательством.
Правительство выделит средства на создание образовательных кластеров