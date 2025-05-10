Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство утвердило правила оказания медпомощи иностранцам в РФ - 10.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250510/medpomosch-857450258.html
Правительство утвердило правила оказания медпомощи иностранцам в РФ
Правительство утвердило правила оказания медпомощи иностранцам в РФ - 10.05.2025, ПРАЙМ
Правительство утвердило правила оказания медпомощи иностранцам в РФ
Правительство России утвердило правила оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории РФ, соответствующее постановление подписал... | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T17:30+0300
2025-05-10T17:30+0300
михаил мишустин
россия
правительство рф
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/83586/37/835863777_0:70:3395:1979_1920x0_80_0_0_955b37468749e5635a0fde30bea2923c.jpg
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Правительство России утвердило правила оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории РФ, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации. "Утвердить прилагаемые правила оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации", - указано в постановлении. Уточняется, что постановление вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Как следует из документа, правила будут действовать до 1 сентября 2031 года. Также указано, что медицинское освидетельствование иностранных граждан на территории РФ осуществляется в соответствии с российским законодательством.
https://1prime.ru/20250510/pravitelstvo-857443495.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83586/37/835863777_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_7f3b1aa9c7b5f64a9b44946880a5416a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
михаил мишустин, россия, правительство рф, общество
Михаил Мишустин, РОССИЯ, Правительство РФ, Общество
17:30 10.05.2025
 
Правительство утвердило правила оказания медпомощи иностранцам в РФ

Правительство утвердило правила оказания медпомощи иностранным гражданам на территории РФ

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Правительство России утвердило правила оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории РФ, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемые правила оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации", - указано в постановлении.
Уточняется, что постановление вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Как следует из документа, правила будут действовать до 1 сентября 2031 года.
Также указано, что медицинское освидетельствование иностранных граждан на территории РФ осуществляется в соответствии с российским законодательством.
Президент Владимир Путин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным
Правительство выделит средства на создание образовательных кластеров
10:15
 
Михаил МишустинРОССИЯПравительство РФОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала