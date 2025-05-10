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Российские войска продолжают соблюдать перемирие - 10.05.2025, ПРАЙМ
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Российские войска продолжают соблюдать перемирие
Российские войска продолжают соблюдать перемирие - 10.05.2025, ПРАЙМ
Российские войска продолжают соблюдать перемирие
Российские военнослужащие после объявления перемирия продолжают соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях, сообщили в... | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T13:48+0300
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россия
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Российские военнослужащие после объявления перемирия продолжают соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях, сообщили в Минобороны РФ. "В соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, исходя из гуманитарных соображений, в дни празднования 80-летней годовщины Победы – с нуля часов 8 мая группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях", - говорится в сводке российского оборонного ведомства.
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россия, минобороны рф
РОССИЯ, Минобороны РФ
13:48 10.05.2025
 
Российские войска продолжают соблюдать перемирие

Минобороны: российские военные после объявления перемирия остаются на позициях

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Российские военнослужащие после объявления перемирия продолжают соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях, сообщили в Минобороны РФ.
"В соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, исходя из гуманитарных соображений, в дни празднования 80-летней годовщины Победы – с нуля часов 8 мая группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях", - говорится в сводке российского оборонного ведомства.
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