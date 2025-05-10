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"Нелепо". В ВМФ РФ оценили "сенсацию" о перехвате российской субмарины

"Нелепо". В ВМФ РФ оценили "сенсацию" о перехвате российской субмарины - 10.05.2025, ПРАЙМ

"Нелепо". В ВМФ РФ оценили "сенсацию" о перехвате российской субмарины

Подводные лодки ВМФ РФ выполняют свои учебно-боевые задачи в мировом океане, их "перехватить невозможно", сообщил РИА Новости в субботу источник в Главном штабе | 10.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-10T18:20+0300

2025-05-10T18:20+0300

2025-05-10T18:27+0300

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Подводные лодки ВМФ РФ выполняют свои учебно-боевые задачи в мировом океане, их "перехватить невозможно", сообщил РИА Новости в субботу источник в Главном штабе ВМФ РФ, комментируя "нелепые" сообщения в британских СМИ о якобы "перехвате" российской подводной лодки в Ла-Манше. "В СМИ сообщалось, что британский флот "перехватил" в проливе Ла-Манш дизель-электрическую подводную лодку ВМФ России "Краснодар". Формулировка "перехватил" выглядит, по крайней мере, нелепо. Всем известно, что подводные лодки проходят Ла-Манш в надводном положении и в соответствии с морским международным правом. Называть это "перехватом" смешно и неквалифицированно. Лодка, выполнив задачи в Средиземном море, планово возвращалась к своему месту базирования. Сенсации в этом никакой нет", - сказал РИА Новости источник в главкомате ВМФ РФ.

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вмф рф, подводная лодка, сми, запад, оценка