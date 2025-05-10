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В Пакистане открыли воздушное пространство для всех типов рейсов - 10.05.2025, ПРАЙМ
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В Пакистане открыли воздушное пространство для всех типов рейсов
В Пакистане открыли воздушное пространство для всех типов рейсов - 10.05.2025, ПРАЙМ
В Пакистане открыли воздушное пространство для всех типов рейсов
Воздушное пространство Пакистана снова открыто для всех типов рейсов, аэропорты в стране работают после объявления о достижении договоренности по прекращению... | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T16:05+0300
2025-05-10T16:05+0300
политика
пакистан
индия
воздушное пространство
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Воздушное пространство Пакистана снова открыто для всех типов рейсов, аэропорты в стране работают после объявления о достижении договоренности по прекращению огня между Дели и Исламабадом, сообщает управление аэропортов Пакистана. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что Индия и Пакистан при посредничестве Вашингтона договорились о полном прекращении огня. "Воздушное пространство Пакистана полностью восстановлено для всех типов рейсов. Все аэропорты в стране возобновили работу и доступны для полетов в обычном режиме", - говорится сообщении управления в социальной сети Facebook*. Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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пакистан, индия, воздушное пространство
Политика, ПАКИСТАН, ИНДИЯ, воздушное пространство
16:05 10.05.2025
 
В Пакистане открыли воздушное пространство для всех типов рейсов

Аэропорты Пакистана возобновили работу после объявления о прекращении огня с Индией

© Фото : Unsplash/Sameer AkhtariПакистан
Пакистан - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2025
© Фото : Unsplash/Sameer Akhtari
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Воздушное пространство Пакистана снова открыто для всех типов рейсов, аэропорты в стране работают после объявления о достижении договоренности по прекращению огня между Дели и Исламабадом, сообщает управление аэропортов Пакистана.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что Индия и Пакистан при посредничестве Вашингтона договорились о полном прекращении огня.
"Воздушное пространство Пакистана полностью восстановлено для всех типов рейсов. Все аэропорты в стране возобновили работу и доступны для полетов в обычном режиме", - говорится сообщении управления в социальной сети Facebook*.
Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2025
Началось прекращение огня между Индией и Пакистаном, сообщил МИД Индии
15:57
 
ПолитикаПАКИСТАНИНДИЯвоздушное пространство
 
 
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