https://1prime.ru/20250510/pakistan-857447956.html

В Пакистане открыли воздушное пространство для всех типов рейсов

В Пакистане открыли воздушное пространство для всех типов рейсов - 10.05.2025, ПРАЙМ

В Пакистане открыли воздушное пространство для всех типов рейсов

Воздушное пространство Пакистана снова открыто для всех типов рейсов, аэропорты в стране работают после объявления о достижении договоренности по прекращению... | 10.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-10T16:05+0300

2025-05-10T16:05+0300

2025-05-10T16:05+0300

политика

пакистан

индия

воздушное пространство

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Воздушное пространство Пакистана снова открыто для всех типов рейсов, аэропорты в стране работают после объявления о достижении договоренности по прекращению огня между Дели и Исламабадом, сообщает управление аэропортов Пакистана. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что Индия и Пакистан при посредничестве Вашингтона договорились о полном прекращении огня. "Воздушное пространство Пакистана полностью восстановлено для всех типов рейсов. Все аэропорты в стране возобновили работу и доступны для полетов в обычном режиме", - говорится сообщении управления в социальной сети Facebook*. Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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пакистан, индия, воздушное пространство