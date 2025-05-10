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"Мощные образы". Американский подполковник поражен парадом в Москве - 10.05.2025, ПРАЙМ
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"Мощные образы". Американский подполковник поражен парадом в Москве
"Мощные образы". Американский подполковник поражен парадом в Москве - 10.05.2025, ПРАЙМ
"Мощные образы". Американский подполковник поражен парадом в Москве
Военная мощь, продемонстрированная Россией на параде Победы 9 мая в Москве, ясно указывает на то, что Украина не имеет реальных шансов на победу. Такое мнение... | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T09:15+0300
2025-05-10T09:15+0300
политика
россия
день победы
сша
украина
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Военная мощь, продемонстрированная Россией на параде Победы 9 мая в Москве, ясно указывает на то, что Украина не имеет реальных шансов на победу. Такое мнение выразил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала."Я смотрел немного, но достаточно, чтобы понять, что это мощные образы. Если сравнить их с украинской стороной, то у них нет парада. У них нет никакой победы, никаких доказательств силы", — сказал он.По словам Дэвиса, исход противостояния очевиден, и Украина неизбежно проиграет. Лишь Владимир Зеленский продолжает безуспешно убеждать всех в обратном, подчеркнул эксперт."Только Зеленский продолжает говорить так, будто хочет, чтобы у него из головы выскочили уши Микки-Мауса. Вот как это воспринимается", — подытожил Дэвис.Парад Победы, приуроченный к 80-летию окончания Великой Отечественной войны, состоялся утром 9 мая на Красной площади в Москве.В этом году в торжественном марше впервые участвовала техника 7-го отдельного полка войск беспилотных систем.Всего в параде приняли участие 11,5 тысячи военнослужащих. До пролета авиации по Красной площади прошли пешие колонны, в том числе бойцы, участвующие в специальной военной операции. Затем по брусчатке проехала военная техника: танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, комплексы С-400, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", ракетные комплексы "Ярс", а также грузовики "КамАЗ" с установленными беспилотниками "Герань" и "Ланцет".
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россия, день победы, сша, украина
Политика, РОССИЯ, День Победы, США, УКРАИНА
09:15 10.05.2025
 
"Мощные образы". Американский подполковник поражен парадом в Москве

Подполковник Дэвис: у Украины, в отличие от России, нет никаких доказательств силы

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВоенный парад, посвященный Дню Победы
Военный парад, посвященный Дню Победы - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Военная мощь, продемонстрированная Россией на параде Победы 9 мая в Москве, ясно указывает на то, что Украина не имеет реальных шансов на победу. Такое мнение выразил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
"Я смотрел немного, но достаточно, чтобы понять, что это мощные образы. Если сравнить их с украинской стороной, то у них нет парада. У них нет никакой победы, никаких доказательств силы", — сказал он.
По словам Дэвиса, исход противостояния очевиден, и Украина неизбежно проиграет. Лишь Владимир Зеленский продолжает безуспешно убеждать всех в обратном, подчеркнул эксперт.
"Только Зеленский продолжает говорить так, будто хочет, чтобы у него из головы выскочили уши Микки-Мауса. Вот как это воспринимается", — подытожил Дэвис.
Парад Победы, приуроченный к 80-летию окончания Великой Отечественной войны, состоялся утром 9 мая на Красной площади в Москве.
В этом году в торжественном марше впервые участвовала техника 7-го отдельного полка войск беспилотных систем.
Всего в параде приняли участие 11,5 тысячи военнослужащих. До пролета авиации по Красной площади прошли пешие колонны, в том числе бойцы, участвующие в специальной военной операции. Затем по брусчатке проехала военная техника: танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, комплексы С-400, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", ракетные комплексы "Ярс", а также грузовики "КамАЗ" с установленными беспилотниками "Герань" и "Ланцет".
Военный парад - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
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