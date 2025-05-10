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В Кремле отметили успешные переговоры Путина с зарубежными лидерами - 10.05.2025, ПРАЙМ
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В Кремле отметили успешные переговоры Путина с зарубежными лидерами
В Кремле отметили успешные переговоры Путина с зарубежными лидерами - 10.05.2025, ПРАЙМ
В Кремле отметили успешные переговоры Путина с зарубежными лидерами
У президента России Владимира Путина на полях празднования Дня Победы состоялись очень хорошие переговоры с зарубежными лидерами, заявил пресс-секретарь... | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T14:32+0300
2025-05-10T14:33+0300
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. У президента России Владимира Путина на полях празднования Дня Победы состоялись очень хорошие переговоры с зарубежными лидерами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Много стран приехало к нам на празднование Дня Победы. Это очень важно и с точки зрения символизма, и с точки зрения содержания, потому что на полях этих празднований состоялись очень хорошие переговоры", - сказал Песков в интервью "России 1".
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россия, владимир путин, дмитрий песков
РОССИЯ, Владимир Путин, Дмитрий Песков
14:32 10.05.2025 (обновлено: 14:33 10.05.2025)
 
В Кремле отметили успешные переговоры Путина с зарубежными лидерами

Песков: Путин провел хорошие переговоры с лидерами стран, приехавшими на парад в Москве

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. У президента России Владимира Путина на полях празднования Дня Победы состоялись очень хорошие переговоры с зарубежными лидерами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Много стран приехало к нам на празднование Дня Победы. Это очень важно и с точки зрения символизма, и с точки зрения содержания, потому что на полях этих празднований состоялись очень хорошие переговоры", - сказал Песков в интервью "России 1".
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2025
Песков прокомментировал угрозы Макрона новым пакетом антироссийских санкций
12:03
 
РОССИЯВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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