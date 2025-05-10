https://1prime.ru/20250510/peregovory-857446430.html

В Кремле отметили успешные переговоры Путина с зарубежными лидерами

В Кремле отметили успешные переговоры Путина с зарубежными лидерами - 10.05.2025, ПРАЙМ

В Кремле отметили успешные переговоры Путина с зарубежными лидерами

У президента России Владимира Путина на полях празднования Дня Победы состоялись очень хорошие переговоры с зарубежными лидерами, заявил пресс-секретарь... | 10.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-10T14:32+0300

2025-05-10T14:32+0300

2025-05-10T14:33+0300

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. У президента России Владимира Путина на полях празднования Дня Победы состоялись очень хорошие переговоры с зарубежными лидерами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Много стран приехало к нам на празднование Дня Победы. Это очень важно и с точки зрения символизма, и с точки зрения содержания, потому что на полях этих празднований состоялись очень хорошие переговоры", - сказал Песков в интервью "России 1".

https://1prime.ru/20250510/peskov-857444904.html

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2025

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россия, владимир путин, дмитрий песков