Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама приняли совместную декларацию - 10.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250510/peregovory-857448829.html
Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама приняли совместную декларацию
Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама приняли совместную декларацию - 10.05.2025, ПРАЙМ
Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама приняли совместную декларацию
Президент РФ Владимир Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам по итогам переговоров в Кремле приняли совместную декларацию об основных направлениях... | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T16:26+0300
2025-05-10T16:26+0300
политика
владимир путин
то лам
переговоры
декларация
https://cdnn.1prime.ru/img/76243/45/762434534_0:21:1024:597_1920x0_80_0_0_f886d0af059ed6f46644e48d33ffb4b5.jpg
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам по итогам переговоров в Кремле приняли совместную декларацию об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе, передает корреспондент РИА Новости. Переговоры Путина с То Ламом прошли в субботу в узком и широком составах. То Лам находится в РФ с официальным визитом 8-11 мая. В пятницу он принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76243/45/762434534_102:0:923:616_1920x0_80_0_0_f44364bb2d79c3ac08335e43468db6cb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, то лам, переговоры, декларация
Политика, Владимир Путин, То Лам, переговоры, декларация
16:26 10.05.2025
 
Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама приняли совместную декларацию

Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама приняли совместную декларацию

© flickr.com / manschuФлаг Вьетнама
Флаг Вьетнама - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2025
© flickr.com / manschu
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам по итогам переговоров в Кремле приняли совместную декларацию об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры Путина с То Ламом прошли в субботу в узком и широком составах.
То Лам находится в РФ с официальным визитом 8-11 мая. В пятницу он принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве.
 
ПолитикаВладимир ПутинТо Лампереговорыдекларация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала