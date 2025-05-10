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Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама приняли совместную декларацию
Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама приняли совместную декларацию - 10.05.2025, ПРАЙМ
Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама приняли совместную декларацию
Президент РФ Владимир Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам по итогам переговоров в Кремле приняли совместную декларацию об основных направлениях... | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T16:26+0300
2025-05-10T16:26+0300
2025-05-10T16:26+0300
политика
владимир путин
то лам
переговоры
декларация
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам по итогам переговоров в Кремле приняли совместную декларацию об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе, передает корреспондент РИА Новости. Переговоры Путина с То Ламом прошли в субботу в узком и широком составах. То Лам находится в РФ с официальным визитом 8-11 мая. В пятницу он принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве.
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владимир путин, то лам, переговоры, декларация
Политика, Владимир Путин, То Лам, переговоры, декларация
Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама приняли совместную декларацию
Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама приняли совместную декларацию
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам по итогам переговоров в Кремле приняли совместную декларацию об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры Путина с То Ламом прошли в субботу в узком и широком составах.
То Лам находится в РФ с официальным визитом 8-11 мая. В пятницу он принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве.