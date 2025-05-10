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Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама приняли совместную декларацию

Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама приняли совместную декларацию - 10.05.2025, ПРАЙМ

Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама приняли совместную декларацию

Президент РФ Владимир Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам по итогам переговоров в Кремле приняли совместную декларацию об основных направлениях... | 10.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-10T16:26+0300

2025-05-10T16:26+0300

2025-05-10T16:26+0300

политика

владимир путин

то лам

переговоры

декларация

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам по итогам переговоров в Кремле приняли совместную декларацию об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе, передает корреспондент РИА Новости. Переговоры Путина с То Ламом прошли в субботу в узком и широком составах. То Лам находится в РФ с официальным визитом 8-11 мая. В пятницу он принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве.

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владимир путин, то лам, переговоры, декларация