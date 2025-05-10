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Раскрыты подробности переговоров Путина и Аббаса - 10.05.2025, ПРАЙМ
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Раскрыты подробности переговоров Путина и Аббаса
Раскрыты подробности переговоров Путина и Аббаса - 10.05.2025, ПРАЙМ
Раскрыты подробности переговоров Путина и Аббаса
Россия уделяет особое внимание отношениям с Палестиной, российский и палестинский народы связывает дружба, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T18:59+0300
2025-05-10T19:07+0300
политика
владимир путин
махмуд аббас
переговоры
кремль
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Россия уделяет особое внимание отношениям с Палестиной, российский и палестинский народы связывает дружба, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров в Кремле с президентом Палестины Махмудом Аббасом."Россия традиционно уделяет особое внимание отношениям с Палестиной. Наши народы связаны крепкими узами дружбы", - сказал Путин на встрече.Устойчивое урегулирование палестино-израильского конфликта возможно на основе принципа двух государств для двух народов, заявил президент России Владимир Путин."Мы всегда были убеждены, что добиться устойчивого мира в регионе можно только на общепризнанной международно-правовой базе, предполагающей создание двух государств для двух народов", - сказал Путин на встрече.Решения о запрете гуманитарной поддержки сектора Газа усугубляют ситуацию в этом регионе, заявил в субботу президент РФ Владимир Путин."К сожалению, ситуация только усугубляется. Я сейчас говорил о гуманитарном кризисе, катастрофе. И, конечно, это усугубляется решениями о запрете даже на гуманитарную поддержку, на снабжение сектора Газа товарами первой необходимости и электроэнергией, что особенно вызывает озабоченность", - сказал Путин на переговорах с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Кремле.Обстановка в Секторе Газа продолжает деградировать, достигнутое в начале года соглашение о прекращении огня было сорвано, сказал президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Кремле."К сожалению, достигнутое в начале года соглашение о перемирии в Секторе Газа было также сорвано, и обстановка продолжает деградировать", - сказал Путин.Палестинский народ очень благодарен России за оказанную поддержку и в особенности гуманитарную помощь, в которой так нуждаются жители сектора Газа, заявил президент Палестины."Мы также благодарим вас за помощь, которая была оказана в последнее время, включая гуманитарную помощь - тридцать тысяч тонн предоставленной пшеницы. И также отмечаем необходимость поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, где нехватка питания электричества, всех других необходимых продуктов. Кроме того, в Газе погибла 51 тысяча человек, и еще большее число было ранено. Ситуация очень плохая в секторе Газа, и эта помощь, которую вы оказываете, это бальзам на душу нашего народа. Наш народ очень ценит это", - сказал он.Палестина хочет прекращения огня в секторе Газа и решения гуманитарных проблем, заявил президент Палестины."Мы в настоящее время переживаем очень сложные условия, которые связаны с военной обстановкой, вопросами заключения перемирия. Это касается как западного берега реки Иордан, так и Газы. Мы хотим прекращения огня. Мы хотим решения гуманитарных вопросов", - сказал Аббас.Вместе с тем он выступил против выселения палестинцев из сектора Газа, о чем ранее говорил американский лидер Дональд Трамп, и заявил о неприемлемости плана создания "ближневосточной ривьеры".Также Аббас раскритиковал и идею создания американской администрации в анклаве."Мы также резко против данной идеи и информировали об этом американцев. Не имеют права ни американцы, ни другие иностранцы править в секторе Газа", - подчеркнул палестинский лидер.Путин отметил: "С тревогой и сопереживанием следим за трагическими событиями в зоне палестино-израильского конфликта, которые унесли жизни более 51 тысячи человек. Растет напряженность и на Западном берегу реки Иордан. Сектор Газа переживает в полном смысле этого слова гуманитарную катастрофу. Россия как друг палестинского народа старается регулярно оказывать помощь".
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владимир путин, махмуд аббас, переговоры, кремль
Политика, Владимир Путин, Махмуд Аббас, переговоры, Кремль
18:59 10.05.2025 (обновлено: 19:07 10.05.2025)
 
Раскрыты подробности переговоров Путина и Аббаса

Путин и Аббас обсудили в Кремле ситуацию в Секторе Газа

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк%Московский Кремль
%Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Россия уделяет особое внимание отношениям с Палестиной, российский и палестинский народы связывает дружба, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров в Кремле с президентом Палестины Махмудом Аббасом.
"Россия традиционно уделяет особое внимание отношениям с Палестиной. Наши народы связаны крепкими узами дружбы", - сказал Путин на встрече.
Устойчивое урегулирование палестино-израильского конфликта возможно на основе принципа двух государств для двух народов, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы всегда были убеждены, что добиться устойчивого мира в регионе можно только на общепризнанной международно-правовой базе, предполагающей создание двух государств для двух народов", - сказал Путин на встрече.
Решения о запрете гуманитарной поддержки сектора Газа усугубляют ситуацию в этом регионе, заявил в субботу президент РФ Владимир Путин.
"К сожалению, ситуация только усугубляется. Я сейчас говорил о гуманитарном кризисе, катастрофе. И, конечно, это усугубляется решениями о запрете даже на гуманитарную поддержку, на снабжение сектора Газа товарами первой необходимости и электроэнергией, что особенно вызывает озабоченность", - сказал Путин на переговорах с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Кремле.
Обстановка в Секторе Газа продолжает деградировать, достигнутое в начале года соглашение о прекращении огня было сорвано, сказал президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Кремле.
"К сожалению, достигнутое в начале года соглашение о перемирии в Секторе Газа было также сорвано, и обстановка продолжает деградировать", - сказал Путин.
Палестинский народ очень благодарен России за оказанную поддержку и в особенности гуманитарную помощь, в которой так нуждаются жители сектора Газа, заявил президент Палестины.
"Мы также благодарим вас за помощь, которая была оказана в последнее время, включая гуманитарную помощь - тридцать тысяч тонн предоставленной пшеницы. И также отмечаем необходимость поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, где нехватка питания электричества, всех других необходимых продуктов. Кроме того, в Газе погибла 51 тысяча человек, и еще большее число было ранено. Ситуация очень плохая в секторе Газа, и эта помощь, которую вы оказываете, это бальзам на душу нашего народа. Наш народ очень ценит это", - сказал он.
Палестина хочет прекращения огня в секторе Газа и решения гуманитарных проблем, заявил президент Палестины.
"Мы в настоящее время переживаем очень сложные условия, которые связаны с военной обстановкой, вопросами заключения перемирия. Это касается как западного берега реки Иордан, так и Газы. Мы хотим прекращения огня. Мы хотим решения гуманитарных вопросов", - сказал Аббас.
Вместе с тем он выступил против выселения палестинцев из сектора Газа, о чем ранее говорил американский лидер Дональд Трамп, и заявил о неприемлемости плана создания "ближневосточной ривьеры".
Также Аббас раскритиковал и идею создания американской администрации в анклаве.
"Мы также резко против данной идеи и информировали об этом американцев. Не имеют права ни американцы, ни другие иностранцы править в секторе Газа", - подчеркнул палестинский лидер.
Путин отметил: "С тревогой и сопереживанием следим за трагическими событиями в зоне палестино-израильского конфликта, которые унесли жизни более 51 тысячи человек. Растет напряженность и на Западном берегу реки Иордан. Сектор Газа переживает в полном смысле этого слова гуманитарную катастрофу. Россия как друг палестинского народа старается регулярно оказывать помощь".
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2025
В Кремле отметили успешные переговоры Путина с зарубежными лидерами
14:32
 
ПолитикаВладимир ПутинМахмуд АббаспереговорыКремль
 
 
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