https://1prime.ru/20250510/peregovory-857453328.html

Президенты России и Буркина-Фасо обсудили пути развития сотрудничества

Президенты России и Буркина-Фасо обсудили пути развития сотрудничества - 10.05.2025, ПРАЙМ

Президенты России и Буркина-Фасо обсудили пути развития сотрудничества

Россия продолжит оказывать помощь Буркина-Фасо в борьбе с радикальными группировками, которые сохраняют свое присутствие в отдельных регионах африканской... | 10.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-10T20:17+0300

2025-05-10T20:17+0300

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политика

владимир путин

ибрагим траоре

переговоры

кремль

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Россия продолжит оказывать помощь Буркина-Фасо в борьбе с радикальными группировками, которые сохраняют свое присутствие в отдельных регионах африканской страны, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре."Будем и далее помогать республике в восстановлении законности и конституционного порядка, оказывать содействие в подавлении радикальных группировок, остающихся в отдельных районах Буркина-Фасо", - сказал Путин.Вместе с тем он оценил товарооборот между РФ и Буркина-Фасо: "Объем товарооборота пока еще очень скромный, но все-таки он увеличивается, и это хорошая тенденция, ее, конечно же, нужно сохранять. Предстоит совместно работать над дальнейшим укреплением экономических связей и диверсификацией взаимной торговли".Президент Буркина-Фасо выразил пожелание развивать отношения с Россией в геометрической прогрессии."Мы хотели бы, чтобы сотрудничество между нами развивалось в геометрической прогрессии, обретало новые формы", - сказал Траоре.При этом Путин сообщил о двукратном увеличении квоты российских государственных стипендий для граждан Буркина-Фасо."В 2024-2025 годах квота российских госстипендий для буркенийских граждан увеличена более чем в два раза. В этом году готовы принять за счет федерального бюджета еще 27 студентов из вашей страны. Всего же у нас получили образование порядка 3,5 тысяч буркенийцев", - сказал президент РФ.Президент Буркина-Фасо прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.​​

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владимир путин, ибрагим траоре, переговоры, кремль