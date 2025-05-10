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Президенты России и Буркина-Фасо обсудили пути развития сотрудничества - 10.05.2025, ПРАЙМ
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Президенты России и Буркина-Фасо обсудили пути развития сотрудничества
Президенты России и Буркина-Фасо обсудили пути развития сотрудничества - 10.05.2025, ПРАЙМ
Президенты России и Буркина-Фасо обсудили пути развития сотрудничества
Россия продолжит оказывать помощь Буркина-Фасо в борьбе с радикальными группировками, которые сохраняют свое присутствие в отдельных регионах африканской... | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T20:17+0300
2025-05-10T20:19+0300
политика
владимир путин
ибрагим траоре
переговоры
кремль
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Россия продолжит оказывать помощь Буркина-Фасо в борьбе с радикальными группировками, которые сохраняют свое присутствие в отдельных регионах африканской страны, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре."Будем и далее помогать республике в восстановлении законности и конституционного порядка, оказывать содействие в подавлении радикальных группировок, остающихся в отдельных районах Буркина-Фасо", - сказал Путин.Вместе с тем он оценил товарооборот между РФ и Буркина-Фасо: "Объем товарооборота пока еще очень скромный, но все-таки он увеличивается, и это хорошая тенденция, ее, конечно же, нужно сохранять. Предстоит совместно работать над дальнейшим укреплением экономических связей и диверсификацией взаимной торговли".Президент Буркина-Фасо выразил пожелание развивать отношения с Россией в геометрической прогрессии."Мы хотели бы, чтобы сотрудничество между нами развивалось в геометрической прогрессии, обретало новые формы", - сказал Траоре.При этом Путин сообщил о двукратном увеличении квоты российских государственных стипендий для граждан Буркина-Фасо."В 2024-2025 годах квота российских госстипендий для буркенийских граждан увеличена более чем в два раза. В этом году готовы принять за счет федерального бюджета еще 27 студентов из вашей страны. Всего же у нас получили образование порядка 3,5 тысяч буркенийцев", - сказал президент РФ.Президент Буркина-Фасо прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.​​
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владимир путин, ибрагим траоре, переговоры, кремль
Политика, Владимир Путин, Ибрагим Траоре, переговоры, Кремль
20:17 10.05.2025 (обновлено: 20:19 10.05.2025)
 
Президенты России и Буркина-Фасо обсудили пути развития сотрудничества

Путин и Траоре обсудили вопросы экономического сотрудничества и безопасности

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Россия продолжит оказывать помощь Буркина-Фасо в борьбе с радикальными группировками, которые сохраняют свое присутствие в отдельных регионах африканской страны, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре.
"Будем и далее помогать республике в восстановлении законности и конституционного порядка, оказывать содействие в подавлении радикальных группировок, остающихся в отдельных районах Буркина-Фасо", - сказал Путин.
Вместе с тем он оценил товарооборот между РФ и Буркина-Фасо: "Объем товарооборота пока еще очень скромный, но все-таки он увеличивается, и это хорошая тенденция, ее, конечно же, нужно сохранять. Предстоит совместно работать над дальнейшим укреплением экономических связей и диверсификацией взаимной торговли".
Президент Буркина-Фасо выразил пожелание развивать отношения с Россией в геометрической прогрессии.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2025
В Кремле отметили успешные переговоры Путина с зарубежными лидерами
14:32
"Мы хотели бы, чтобы сотрудничество между нами развивалось в геометрической прогрессии, обретало новые формы", - сказал Траоре.
При этом Путин сообщил о двукратном увеличении квоты российских государственных стипендий для граждан Буркина-Фасо.
"В 2024-2025 годах квота российских госстипендий для буркенийских граждан увеличена более чем в два раза. В этом году готовы принять за счет федерального бюджета еще 27 студентов из вашей страны. Всего же у нас получили образование порядка 3,5 тысяч буркенийцев", - сказал президент РФ.
Президент Буркина-Фасо прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.​​
 
ПолитикаВладимир ПутинИбрагим ТраорепереговорыКремль
 
 
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