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В Кремле начались переговоры Путина с президентом Абхазии

В Кремле начались переговоры Путина с президентом Абхазии - 10.05.2025, ПРАЙМ

В Кремле начались переговоры Путина с президентом Абхазии

Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Абхазии Бадрой Гунбой начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. | 10.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-10T23:28+0300

2025-05-10T23:28+0300

2025-05-10T23:32+0300

политика

владимир путин

бадра гунба

переговоры

кремль

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Абхазии Бадрой Гунбой начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. Президент Абхазии прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Девятого мая он посетил парад Победы на Красной площади.​​​​ Для Гунбы это первая после вступления в должность встреча с российским лидером. По информации пресс-службы главы Абхазии, стороны планируют обсудить широкий круг вопросов сотрудничества.

https://1prime.ru/20250430/abkhaziya-857189411.html

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владимир путин, бадра гунба, переговоры, кремль