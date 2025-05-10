https://1prime.ru/20250510/peregovory-857455174.html

Путин и президент Абхазии Гунба обсудили развитие сотрудничества

Путин и президент Абхазии Гунба обсудили развитие сотрудничества - 10.05.2025, ПРАЙМ

Путин и президент Абхазии Гунба обсудили развитие сотрудничества

Россия готова продолжать сотрудничество с Абхазией и в сфере экономики, и в гуманитарной области, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом... | 10.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-10T23:34+0300

2025-05-10T23:34+0300

2025-05-10T23:35+0300

политика

владимир путин

бадра гунба

переговоры

кремль

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Россия готова продолжать сотрудничество с Абхазией и в сфере экономики, и в гуманитарной области, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Абхазии Бадрой Гунбой. "Мы со своей стороны готовы продолжать сотрудничество и в сфере экономики, и в гуманитарной области", - сказал Путин на встрече. Он уточнил, что речь об образовании и здравоохранении.Также российский лидер отметил, что Россия и Абхазия намерены наращивать туристический поток."Будем способствовать всячески росту туристических потоков. За прошлый год рост был значительным. Мы ожидаем, что и в этом году он увеличится как минимум на 7%, а может быть и больше", - сказал Путин.Президент Абхазии, со своей стороны, поблагодарил Россию за особое отношение к республике, за ее безопасность."Особая благодарность народа Абхазии вам лично, народу Российской Федерации за отношение к нашей республике, за её безопасность, сохранение мира на нашей земле", - сказал Гунба.При этом он заявил: "Что касается российско-абхазских взаимоотношений, они развиваются динамично… Для нас очень важна реализация инфраструктурного проекта открытия аэропорта, который 32 года не работал. Сегодня воздушное сообщение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия восстановлено".

https://1prime.ru/20250510/peregovory-857454974.html

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владимир путин, бадра гунба, переговоры, кремль