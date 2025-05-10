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В Кремле начались переговоры Путина с президентом Южной Осетии Гаглоевым - 10.05.2025, ПРАЙМ
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В Кремле начались переговоры Путина с президентом Южной Осетии Гаглоевым
В Кремле начались переговоры Путина с президентом Южной Осетии Гаглоевым - 10.05.2025, ПРАЙМ
В Кремле начались переговоры Путина с президентом Южной Осетии Гаглоевым
Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T23:55+0300
2025-05-10T23:55+0300
политика
владимир путин
переговоры
кремль
алан гаглоев
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. Президент Южной Осетии прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая он посетил парад Победы на Красной площади.​​​​
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владимир путин, переговоры, кремль, алан гаглоев
Политика, Владимир Путин, переговоры, Кремль, Алан Гаглоев
23:55 10.05.2025
 
В Кремле начались переговоры Путина с президентом Южной Осетии Гаглоевым

РИА Новости: в Кремле начались переговоры Путина с президентом Южной Осетии

© РИА Новости . Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкЮжная Осетия
Южная Осетия - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости . Михаил Мордасов
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
Президент Южной Осетии прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая он посетил парад Победы на Красной площади.​​​​
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Вчера, 23:50
 
ПолитикаВладимир ПутинпереговорыКремльАлан Гаглоев
 
 
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