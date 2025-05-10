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В Кремле начались переговоры Путина с президентом Южной Осетии Гаглоевым

В Кремле начались переговоры Путина с президентом Южной Осетии Гаглоевым - 10.05.2025, ПРАЙМ

В Кремле начались переговоры Путина с президентом Южной Осетии Гаглоевым

Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. | 10.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-10T23:55+0300

2025-05-10T23:55+0300

2025-05-10T23:55+0300

политика

владимир путин

переговоры

кремль

алан гаглоев

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. Президент Южной Осетии прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая он посетил парад Победы на Красной площади.​​​​

https://1prime.ru/20250510/putin-857455342.html

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владимир путин, переговоры, кремль, алан гаглоев