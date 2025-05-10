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Кремле завершились переговоры Путина с президентом Абхазии

Кремле завершились переговоры Путина с президентом Абхазии - 10.05.2025, ПРАЙМ

Кремле завершились переговоры Путина с президентом Абхазии

Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Абхазии Бадрой Гунбой в Кремле завершились, передает корреспондент РИА Новости. | 10.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-10T23:55+0300

2025-05-10T23:55+0300

2025-05-10T23:55+0300

политика

владимир путин

бадра гунба

переговоры

кремль

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Абхазии Бадрой Гунбой в Кремле завершились, передает корреспондент РИА Новости. Президент Абхазии прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Девятого мая он посетил парад Победы на Красной площади.​​​​ Для Гунбы это была первая после вступления в должность встреча с российским лидером.

https://1prime.ru/20250510/peregovory-857455174.html

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владимир путин, бадра гунба, переговоры, кремль