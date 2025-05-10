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Кремле завершились переговоры Путина с президентом Абхазии
Кремле завершились переговоры Путина с президентом Абхазии - 10.05.2025, ПРАЙМ
Кремле завершились переговоры Путина с президентом Абхазии
Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Абхазии Бадрой Гунбой в Кремле завершились, передает корреспондент РИА Новости. | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T23:55+0300
2025-05-10T23:55+0300
2025-05-10T23:55+0300
политика
владимир путин
бадра гунба
переговоры
кремль
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Абхазии Бадрой Гунбой в Кремле завершились, передает корреспондент РИА Новости. Президент Абхазии прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Девятого мая он посетил парад Победы на Красной площади. Для Гунбы это была первая после вступления в должность встреча с российским лидером.
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владимир путин, бадра гунба, переговоры, кремль
Политика, Владимир Путин, Бадра Гунба, переговоры, Кремль
Кремле завершились переговоры Путина с президентом Абхазии
РИА Новости: в Кремле завершились переговоры Путина с президентом Абхазии
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Абхазии Бадрой Гунбой в Кремле завершились, передает корреспондент РИА Новости.
Президент Абхазии прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Девятого мая он посетил парад Победы на Красной площади.
Для Гунбы это была первая после вступления в должность встреча с российским лидером.
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