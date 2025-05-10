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"Была замечена". Подводная лодка ВМФ РФ подняла по тревоге флот Британии

"Была замечена". Подводная лодка ВМФ РФ подняла по тревоге флот Британии - 10.05.2025, ПРАЙМ

"Была замечена". Подводная лодка ВМФ РФ подняла по тревоге флот Британии

Корабли британского Королевского военно-морского флота перехватили в Ла-Манше возле берегов Франции дизель-электрическую подводную лодку "Краснодар" ВМФ России, | 10.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-10T18:07+0300

2025-05-10T18:07+0300

2025-05-10T19:10+0300

происшествия

вмс британии

россия

подводная лодка

перехват

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Корабли британского Королевского военно-морского флота перехватили в Ла-Манше возле берегов Франции дизель-электрическую подводную лодку "Краснодар" ВМФ России, передает немецкий ТВ-канал n-tv.Как сообщили британские моряки, российская субмарина была замечена во время ее возвращения в РФ. За подлодкой с воздуха вел наблюдение вертолет Wildca 815-й морской авиационной эскадрильи ВМС Великобритании, впоследствии к сопровождению подключился морской патрульный корабль River HMS Tyne. Когда российская подлодка вышла за пределы британских вод, наблюдение, как сообщается, было передано военно-морским силам союзников.Б-265 "Краснодар" — российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка". По кодификации НАТО — Improved Kilo. Входит в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России.В ВМФ РФ прокомментировали ситуацию, отметив, что "формулировка "перехватил" выглядит, по крайней мере, нелепо". Как было отмечено, общеизвестно, что подводные лодки проходят Ла-Манш в надводном положении и в соответствии с морским международным правом. "Называть это "перехватом" смешно и неквалифицированно. Лодка, выполнив задачи в Средиземном море, планово возвращалась к своему месту базирования. Сенсации в этом никакой нет", - подчеркнули в комментарии РИА Новости в главкомате ВМФ РФ.

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вмс британии, россия, подводная лодка, перехват