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Пакистан нарушил перемирие, передает AFP со ссылкой на источник
Пакистан нарушил перемирие, передает AFP со ссылкой на источник - 10.05.2025, ПРАЙМ
Пакистан нарушил перемирие, передает AFP со ссылкой на источник
Агентство Франс Пресс (АФП) передает со ссылкой на индийский правительственный источник, который в свою очередь утверждает, что Пакистан "нарушил" соглашение о... | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T19:16+0300
2025-05-10T19:16+0300
2025-05-10T19:17+0300
происшествия
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нарушение
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Агентство Франс Пресс (АФП) передает со ссылкой на индийский правительственный источник, который в свою очередь утверждает, что Пакистан "нарушил" соглашение о прекращении огня. Ранее в субботу первый заместитель главы МИД Индии сообщил, что Индия и Пакистан прекратили все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) субботы. "Пакистан нарушил соглашение о прекращении огня, заключенное ранее в субботу с Индией", - передает агентство со ссылкой на правительственный источник. Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
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перемирие, нарушение, сми
Происшествия, перемирие, нарушение, СМИ
Пакистан нарушил перемирие, передает AFP со ссылкой на источник
AFP со ссылкой на источник в кабмине Индии: Пакистан нарушил перемирие
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Агентство Франс Пресс (АФП) передает со ссылкой на индийский правительственный источник, который в свою очередь утверждает, что Пакистан "нарушил" соглашение о прекращении огня.
Ранее в субботу первый заместитель главы МИД Индии сообщил, что Индия и Пакистан прекратили все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) субботы.
"Пакистан нарушил соглашение о прекращении огня, заключенное ранее в субботу с Индией", - передает агентство со ссылкой на правительственный источник.
Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
В Пакистане открыли воздушное пространство для всех типов рейсов
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.