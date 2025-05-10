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МИД Индии обвинил Пакистан в нарушении соглашения о прекращении огня - 10.05.2025, ПРАЙМ
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МИД Индии обвинил Пакистан в нарушении соглашения о прекращении огня
МИД Индии обвинил Пакистан в нарушении соглашения о прекращении огня - 10.05.2025, ПРАЙМ
МИД Индии обвинил Пакистан в нарушении соглашения о прекращении огня
Пакистан нарушил соглашение о прекращении военных действий с Индией, индийская армия принимает ответные меры, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри. | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T20:46+0300
2025-05-10T20:50+0300
происшествия
прекращение огня
нарушение
обвинение
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая - ПРАЙМ. Пакистан нарушил соглашение о прекращении военных действий с Индией, индийская армия принимает ответные меры, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри."За последние два часа неоднократно имели место нарушения договоренности, достигнутой ранее этим вечером между генеральными директорами военных операций Индии и Пакистана. Вооруженные силы (Индии - ред.) дают адекватный ответ на эти нарушения, и мы очень серьезно относимся к этим нарушениям. Мы призываем Пакистан предпринять соответствующие шаги для устранения этих нарушений и отнестись к ситуации серьезно и ответственно", - сказал он в ходе краткого выступления вечером в субботу.Мисри добавил, что вооруженные силы Индии "получили инструкции решительно реагировать на любые случаи повторения нарушений границы вдоль международной границы".Ранее индийский дипломат сообщил, что по итогам разговора между генеральными директорами военных операций Пакистана и Индии стороны согласились немедленно прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 субботы (14.30).Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
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прекращение огня, нарушение, обвинение
Происшествия, прекращение огня, нарушение, обвинение
20:46 10.05.2025 (обновлено: 20:50 10.05.2025)
 
МИД Индии обвинил Пакистан в нарушении соглашения о прекращении огня

МИД Индии: Пакистан нарушил соглашение о прекращении огня

© Фото : Unsplash/Aniyora JИндия, флаг
Индия, флаг - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2025
© Фото : Unsplash/Aniyora J
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая - ПРАЙМ. Пакистан нарушил соглашение о прекращении военных действий с Индией, индийская армия принимает ответные меры, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри.
"За последние два часа неоднократно имели место нарушения договоренности, достигнутой ранее этим вечером между генеральными директорами военных операций Индии и Пакистана. Вооруженные силы (Индии - ред.) дают адекватный ответ на эти нарушения, и мы очень серьезно относимся к этим нарушениям. Мы призываем Пакистан предпринять соответствующие шаги для устранения этих нарушений и отнестись к ситуации серьезно и ответственно", - сказал он в ходе краткого выступления вечером в субботу.
Мисри добавил, что вооруженные силы Индии "получили инструкции решительно реагировать на любые случаи повторения нарушений границы вдоль международной границы".
Ранее индийский дипломат сообщил, что по итогам разговора между генеральными директорами военных операций Пакистана и Индии стороны согласились немедленно прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 субботы (14.30).
Пакистан - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2025
Пакистан нарушил перемирие, передает AFP со ссылкой на источник
19:16
Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
 
Происшествияпрекращение огнянарушениеобвинение
 
 
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