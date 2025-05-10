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Песков прокомментировал угрозы Макрона новым пакетом антироссийских санкций
Песков прокомментировал угрозы Макрона новым пакетом антироссийских санкций - 10.05.2025, ПРАЙМ
Песков прокомментировал угрозы Макрона новым пакетом антироссийских санкций
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна уже адаптировалась к санкционному давлению и хорошо понимает, какие шаги потребуется... | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T12:03+0300
2025-05-10T12:03+0300
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна уже адаптировалась к санкционному давлению и хорошо понимает, какие шаги потребуется предпринять для минимизации последствий новых ограничений, если они будут введены европейскими странами.Заявление прозвучало на фоне визита в Киев президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, а также премьер-министров Великобритании и Польши Кира Стармера и Дональда Туска. Лидеры этих стран в совместном заявлении пригрозили Москве новыми санкциями, если та не примет предложенные Киевом условия перемирия.Песков подчеркнул, что Россия уже привыкла к санкциям и в Кремле заранее продуманы меры по снижению их негативного эффекта."Мы уже даже представляем себе, что мы будем делать после объявления этих санкций, как мы будем минимизировать их последствия", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя заявления лидеров европейских стран об угрозе новых санкций в отношении Москвы.Как отметил пресс-секретарь, пытаться запугать Россию очередным пакетом санкций - "пустое дело".
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россия, дмитрий песков, франция, эммануэль макрон, санкции против рф
Экономика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, санкции против РФ
Песков прокомментировал угрозы Макрона новым пакетом антироссийских санкций
Песков: нет смысла пытаться запугать Россию очередными санкциями
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна уже адаптировалась к санкционному давлению и хорошо понимает, какие шаги потребуется предпринять для минимизации последствий новых ограничений, если они будут введены европейскими странами.
Заявление прозвучало на фоне визита в Киев президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, а также премьер-министров Великобритании и Польши Кира Стармера и Дональда Туска. Лидеры этих стран в совместном заявлении пригрозили Москве новыми санкциями, если та не примет предложенные Киевом условия перемирия.
Песков подчеркнул, что Россия уже привыкла к санкциям и в Кремле заранее продуманы меры по снижению их негативного эффекта.
"Мы уже даже представляем себе, что мы будем делать после объявления этих санкций, как мы будем минимизировать их последствия", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя заявления лидеров европейских стран об угрозе новых санкций в отношении Москвы.
Как отметил пресс-секретарь, пытаться запугать Россию очередным пакетом санкций - "пустое дело".
Макрон пригрозил санкциями в случае скорого непринятия Москвой перемирия