https://1prime.ru/20250510/peskov-857444904.html

Песков прокомментировал угрозы Макрона новым пакетом антироссийских санкций

Песков прокомментировал угрозы Макрона новым пакетом антироссийских санкций - 10.05.2025, ПРАЙМ

Песков прокомментировал угрозы Макрона новым пакетом антироссийских санкций

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна уже адаптировалась к санкционному давлению и хорошо понимает, какие шаги потребуется... | 10.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-10T12:03+0300

2025-05-10T12:03+0300

2025-05-10T13:12+0300

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна уже адаптировалась к санкционному давлению и хорошо понимает, какие шаги потребуется предпринять для минимизации последствий новых ограничений, если они будут введены европейскими странами.Заявление прозвучало на фоне визита в Киев президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, а также премьер-министров Великобритании и Польши Кира Стармера и Дональда Туска. Лидеры этих стран в совместном заявлении пригрозили Москве новыми санкциями, если та не примет предложенные Киевом условия перемирия.Песков подчеркнул, что Россия уже привыкла к санкциям и в Кремле заранее продуманы меры по снижению их негативного эффекта."Мы уже даже представляем себе, что мы будем делать после объявления этих санкций, как мы будем минимизировать их последствия", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя заявления лидеров европейских стран об угрозе новых санкций в отношении Москвы.Как отметил пресс-секретарь, пытаться запугать Россию очередным пакетом санкций - "пустое дело".

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россия, дмитрий песков, франция, эммануэль макрон, санкции против рф