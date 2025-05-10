https://1prime.ru/20250510/peskov-857445045.html

Песков прокомментировал обеспокоенность Европы парадом в Москве

Песков прокомментировал обеспокоенность Европы парадом в Москве - 10.05.2025, ПРАЙМ

Песков прокомментировал обеспокоенность Европы парадом в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейские страны испытывают раздражение из-за широкой международной поддержки,... | 10.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-10T12:13+0300

2025-05-10T12:13+0300

2025-05-10T13:15+0300

политика

россия

дмитрий песков

европа

день победы

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейские страны испытывают раздражение из-за широкой международной поддержки, продемонстрированной в Москве в День Победы.Он отметил, что 9 мая вызывает у европейцев напряжение именно из-за масштабной международной консолидации, связанной с этим праздником."И большая международная консолидация вокруг гордости за ту победу над фашизмом и за освобождение мира от фашизма", - заявил Песков в беседе с журналистом телеканала "Россия 1" Павлом Зарубиным, комментируя заявления британского премьера Кира Стармера и канцлера Германии Фридриха Мерца, прозвучавшие в день праздника, о необходимости ужесточения антироссийских санкций и усиления давления на Москву.Песков также поблагодарил иностранных лидеров, приехавших в столицу на торжественные мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, отметив, что эти государства сохраняют приверженность антифашистским ценностям, которые близки и России.

https://1prime.ru/20250510/parad-857442802.html

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россия, дмитрий песков, европа, день победы