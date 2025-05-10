https://1prime.ru/20250510/peskov-857446532.html

Путин встретится с представителями СМИ вечером 10 мая, сообщили в Кремле

Путин встретится с представителями СМИ вечером 10 мая, сообщили в Кремле - 10.05.2025, ПРАЙМ

Путин встретится с представителями СМИ вечером 10 мая, сообщили в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у президента России Владимира Путина ожидается встреча с представителями прессы вечером 10 мая по... | 10.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-10T14:37+0300

2025-05-10T14:37+0300

2025-05-10T14:37+0300

россия

москва

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у президента России Владимира Путина ожидается встреча с представителями прессы вечером 10 мая по завершении переговоров с зарубежными лидерами, приехавшими на мероприятия в честь празднования 80-летия Победы."Я вам скажу, что мы ожидаем, что сегодня, по итогам сегодняшнего дня, президент вечером подведет итоги. Он пообщается с представителями СМИ", – сообщил Песков телеканалу "Россия 1", его слова приводятся на сайте "Смотрим.ру". Ранее Песков сообщил, что прошедшие ранее переговоры Путина с иностранными лидерами были "очень хорошими".

https://1prime.ru/20250510/peregovory-857446430.html

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россия, москва, дмитрий песков, владимир путин