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Путин встретится с представителями СМИ вечером 10 мая, сообщили в Кремле
Путин встретится с представителями СМИ вечером 10 мая, сообщили в Кремле - 10.05.2025, ПРАЙМ
Путин встретится с представителями СМИ вечером 10 мая, сообщили в Кремле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у президента России Владимира Путина ожидается встреча с представителями прессы вечером 10 мая по... | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T14:37+0300
2025-05-10T14:37+0300
2025-05-10T14:37+0300
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у президента России Владимира Путина ожидается встреча с представителями прессы вечером 10 мая по завершении переговоров с зарубежными лидерами, приехавшими на мероприятия в честь празднования 80-летия Победы."Я вам скажу, что мы ожидаем, что сегодня, по итогам сегодняшнего дня, президент вечером подведет итоги. Он пообщается с представителями СМИ", – сообщил Песков телеканалу "Россия 1", его слова приводятся на сайте "Смотрим.ру". Ранее Песков сообщил, что прошедшие ранее переговоры Путина с иностранными лидерами были "очень хорошими".
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россия, москва, дмитрий песков, владимир путин
РОССИЯ, МОСКВА, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин встретится с представителями СМИ вечером 10 мая, сообщили в Кремле
Песков: Путин встретится с журналистами вечером после переговоров с зарубежными лидерами
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у президента России Владимира Путина ожидается встреча с представителями прессы вечером 10 мая по завершении переговоров с зарубежными лидерами, приехавшими на мероприятия в честь празднования 80-летия Победы.
"Я вам скажу, что мы ожидаем, что сегодня, по итогам сегодняшнего дня, президент вечером подведет итоги. Он пообщается с представителями СМИ", – сообщил Песков телеканалу "Россия 1", его слова приводятся на сайте "Смотрим.ру".
Ранее Песков сообщил, что прошедшие ранее переговоры Путина с иностранными лидерами были "очень хорошими".
В Кремле отметили успешные переговоры Путина с зарубежными лидерами