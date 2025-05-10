https://1prime.ru/20250510/pravitelstvo-857443495.html

Правительство выделит средства на создание образовательных кластеров

Правительство выделит средства на создание образовательных кластеров - 10.05.2025, ПРАЙМ

Правительство выделит средства на создание образовательных кластеров

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1 миллиарда рублей на создание образовательно-производственных кластеров в 13 субъектах... | 10.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-10T10:15+0300

2025-05-10T10:15+0300

2025-05-10T10:15+0300

россия

михаил мишустин

владимир путин

правительство рф

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1 миллиарда рублей на создание образовательно-производственных кластеров в 13 субъектах России, в том числе в новых регионах и в приграничье, сообщили в российском кабмине. "В 2025 году в регионах планируется создание 13 образовательно-производственных кластеров, главная цель которых – подготовка квалифицированных кадров в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Распоряжение о выделении на эти цели 1 миллиарда рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении на сайте кабмина РФ. О соответствующих планах кабмина Мишустин сообщил в ходе заседания правительства РФ 30 апреля. "Субсидии на создание кластеров предназначены для Донецкой Народной Республики, Ингушетии, Крыма, Луганской Народной Республики, Белгородской, Брянской, Воронежской, Запорожской, Курской, Ростовской, Херсонской областей, а также Севастополя и Еврейской автономной области", - отметили в правительстве. Обеспечить расширение федерального проекта "Профессионалитет" правительству поручил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с победителями и призёрами финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и их экспертами-наставниками. Она состоялась в декабре 2023 года. Федеральный проект "Профессионалитет" входит в состав нового национального проекта "Молодёжь и дети".

https://1prime.ru/20250508/pravitelstvo-857389930.html

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россия, михаил мишустин, владимир путин, правительство рф