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Путин встретится с лидерами Южной Осетии, Абхазии, Зимбабве и Вьетнама
Путин встретится с лидерами Южной Осетии, Абхазии, Зимбабве и Вьетнама - 10.05.2025, ПРАЙМ
Путин встретится с лидерами Южной Осетии, Абхазии, Зимбабве и Вьетнама
Президент России Владимир Путин, как ожидается, проведет в субботу встречи с прибывшими в Москву ко Дню Победы лидерами Южной Осетии, Абхазии, Зимбабве,... | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T00:18+0300
2025-05-10T00:18+0300
2025-05-10T00:18+0300
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, как ожидается, проведет в субботу встречи с прибывшими в Москву ко Дню Победы лидерами Южной Осетии, Абхазии, Зимбабве, Буркина-Фасо и Палестины, а также генсекретарем компартии Вьетнама.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил журналистам, что в субботу состоятся переговоры Путина с генсекретарем компартии Вьетнама То Ламом. Сначала ожидается встреча в узком составе, а потом российско-вьетнамские переговоры с участием делегаций. По итогам ожидается принятие совместной декларации и подписание двусторонних документов.
В субботу, по словам Ушакова, ожидаются переговоры президента РФ с коллегой из Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. После этого Путин встретится с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Как отмечал Ушаков, эта встреча важна с учетом напряженной ситуации на Ближнем Востоке.
Затем запланирована встреча Путина с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре, президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым и президентом Абхазии Бадрой Гунба, для которого это будет первая после вступления в должность встреча с российским лидером. По информации пресс-службы главы Абхазии, обсудить планируется широкий круг вопросов сотрудничества страны с Россией.
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит, встречу Путина с которым в этот день анонсировал ранее Ушаков, не смог отправиться в Россию из-за коронавируса. Вместо него Москву прилетел глава МИД Лаоса Тхонгсаван Фомвихан. О встрече Путина с ним отдельно не сообщалось, как и об отсутствии в графике такой встречи.
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Общество , РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, АБХАЗИЯ, ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ, Владимир Путин, Юрий Ушаков, МИД
Путин встретится с лидерами Южной Осетии, Абхазии, Зимбабве и Вьетнама
Путин встретится с лидерами Южной Осетии, Абхазии, Зимбабве, Буркина-Фасо и Палестины
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, как ожидается, проведет в субботу встречи с прибывшими в Москву ко Дню Победы лидерами Южной Осетии, Абхазии, Зимбабве, Буркина-Фасо и Палестины, а также генсекретарем компартии Вьетнама.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил журналистам, что в субботу состоятся переговоры Путина с генсекретарем компартии Вьетнама То Ламом. Сначала ожидается встреча в узком составе, а потом российско-вьетнамские переговоры с участием делегаций. По итогам ожидается принятие совместной декларации и подписание двусторонних документов.
В субботу, по словам Ушакова, ожидаются переговоры президента РФ с коллегой из Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. После этого Путин встретится с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Как отмечал Ушаков, эта встреча важна с учетом напряженной ситуации на Ближнем Востоке.
Затем запланирована встреча Путина с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре, президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым и президентом Абхазии Бадрой Гунба, для которого это будет первая после вступления в должность встреча с российским лидером. По информации пресс-службы главы Абхазии, обсудить планируется широкий круг вопросов сотрудничества страны с Россией.
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит, встречу Путина с которым в этот день анонсировал ранее Ушаков, не смог отправиться в Россию из-за коронавируса. Вместо него Москву прилетел глава МИД Лаоса Тхонгсаван Фомвихан. О встрече Путина с ним отдельно не сообщалось, как и об отсутствии в графике такой встречи.