https://1prime.ru/20250510/putin-857436393.html

Путин встретится с лидерами Южной Осетии, Абхазии, Зимбабве и Вьетнама

Путин встретится с лидерами Южной Осетии, Абхазии, Зимбабве и Вьетнама - 10.05.2025, ПРАЙМ

Путин встретится с лидерами Южной Осетии, Абхазии, Зимбабве и Вьетнама

Президент России Владимир Путин, как ожидается, проведет в субботу встречи с прибывшими в Москву ко Дню Победы лидерами Южной Осетии, Абхазии, Зимбабве,... | 10.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-10T00:18+0300

2025-05-10T00:18+0300

2025-05-10T00:18+0300

общество

россия

экономика

москва

абхазия

южная осетия

владимир путин

юрий ушаков

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857436393.jpg?1746825498

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, как ожидается, проведет в субботу встречи с прибывшими в Москву ко Дню Победы лидерами Южной Осетии, Абхазии, Зимбабве, Буркина-Фасо и Палестины, а также генсекретарем компартии Вьетнама. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил журналистам, что в субботу состоятся переговоры Путина с генсекретарем компартии Вьетнама То Ламом. Сначала ожидается встреча в узком составе, а потом российско-вьетнамские переговоры с участием делегаций. По итогам ожидается принятие совместной декларации и подписание двусторонних документов. В субботу, по словам Ушакова, ожидаются переговоры президента РФ с коллегой из Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. После этого Путин встретится с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Как отмечал Ушаков, эта встреча важна с учетом напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Затем запланирована встреча Путина с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре, президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым и президентом Абхазии Бадрой Гунба, для которого это будет первая после вступления в должность встреча с российским лидером. По информации пресс-службы главы Абхазии, обсудить планируется широкий круг вопросов сотрудничества страны с Россией. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит, встречу Путина с которым в этот день анонсировал ранее Ушаков, не смог отправиться в Россию из-за коронавируса. Вместо него Москву прилетел глава МИД Лаоса Тхонгсаван Фомвихан. О встрече Путина с ним отдельно не сообщалось, как и об отсутствии в графике такой встречи.

москва

абхазия

южная осетия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, москва, абхазия, южная осетия, владимир путин, юрий ушаков, мид