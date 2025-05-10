https://1prime.ru/20250510/putin-857455342.html

Песков ответил на вопрос, "взорвут ли" заявления Путина прайм-тайм США

Песков ответил на вопрос, "взорвут ли" заявления Путина прайм-тайм США - 10.05.2025, ПРАЙМ

Песков ответил на вопрос, "взорвут ли" заявления Путина прайм-тайм США

Общение президента России Владимира Путина с представителями СМИ по итогам встреч с зарубежными лидерами не призвано "взорвать" американский прайм-тайм, сообщил | 10.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-10T23:50+0300

2025-05-10T23:50+0300

2025-05-10T23:50+0300

политика

дмитрий песков

владимир путин

заявления

сми

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Общение президента России Владимира Путина с представителями СМИ по итогам встреч с зарубежными лидерами не призвано "взорвать" американский прайм-тайм, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Интернет всегда хочет чего-то "взорвать". Мы ничего не собираемся "взрывать", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву в ответ на просьбу прокомментировать сообщения в соцсетях о том, что планируемые заявления президента якобы "взорвут" американский прайм-тайм.

https://1prime.ru/20250510/peskov-857445045.html

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дмитрий песков, владимир путин, заявления, сми