https://1prime.ru/20250510/putin-857455342.html
Песков ответил на вопрос, "взорвут ли" заявления Путина прайм-тайм США
Песков ответил на вопрос, "взорвут ли" заявления Путина прайм-тайм США - 10.05.2025, ПРАЙМ
Песков ответил на вопрос, "взорвут ли" заявления Путина прайм-тайм США
Общение президента России Владимира Путина с представителями СМИ по итогам встреч с зарубежными лидерами не призвано "взорвать" американский прайм-тайм, сообщил | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T23:50+0300
2025-05-10T23:50+0300
2025-05-10T23:50+0300
политика
дмитрий песков
владимир путин
заявления
сми
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689595_0:140:3051:1856_1920x0_80_0_0_a8b2cfbc2b39cc349a640e333fd3ff25.jpg
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Общение президента России Владимира Путина с представителями СМИ по итогам встреч с зарубежными лидерами не призвано "взорвать" американский прайм-тайм, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Интернет всегда хочет чего-то "взорвать". Мы ничего не собираемся "взрывать", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву в ответ на просьбу прокомментировать сообщения в соцсетях о том, что планируемые заявления президента якобы "взорвут" американский прайм-тайм.
https://1prime.ru/20250510/peskov-857445045.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689595_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_de9a902e1e67fbabdb75f96ddad53370.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, заявления, сми
Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин, заявления, СМИ
Песков ответил на вопрос, "взорвут ли" заявления Путина прайм-тайм США
Песков: заявления Путина по итогам встреч не призваны "взорвать" прайм-тайм США