https://1prime.ru/20250510/rakety-857453943.html

"Прискорбно". Иран прокомментировал сообщения о якобы поставках ракет в РФ

"Прискорбно". Иран прокомментировал сообщения о якобы поставках ракет в РФ - 10.05.2025, ПРАЙМ

"Прискорбно". Иран прокомментировал сообщения о якобы поставках ракет в РФ

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани назвал беспочвенными и смешными утверждения агентства Reuters о том, что исламская республика якобы готовится поставить... | 10.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-10T21:45+0300

2025-05-10T21:45+0300

2025-05-10T21:52+0300

политика

иран

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опровержение

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ТЕГЕРАН, 10 мая - ПРАЙМ. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани назвал беспочвенными и смешными утверждения агентства Reuters о том, что исламская республика якобы готовится поставить России ракеты. АгентствоReuters в пятницу опубликовало материал, согласно которому Иран якобы готовится поставить России баллистические ракеты малой дальности Fath-360. "Это заявление чрезвычайно смешно. Прискорбно, что корреспонденты Рейтера продолжают публиковать беспочвенные обвинения против Ирана", - передает слова Ирвани агентство IRNA. В сентябре минувшего года миссия Ирана в ООН уже выступала с опровержением заявлений западных СМИ о якобы передаче России баллистических ракет малой дальности. Неоднократно опровергались также заявления о якобы отправке Ираном в РФ беспилотников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что рассуждения "о каких-то поставках каких-то вооружений" из Ирана в РФ не имеют под собой оснований.

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иран, ракеты, россия, reuters, опровержение