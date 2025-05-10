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"Прискорбно". Иран прокомментировал сообщения о якобы поставках ракет в РФ - 10.05.2025, ПРАЙМ
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"Прискорбно". Иран прокомментировал сообщения о якобы поставках ракет в РФ
"Прискорбно". Иран прокомментировал сообщения о якобы поставках ракет в РФ - 10.05.2025, ПРАЙМ
"Прискорбно". Иран прокомментировал сообщения о якобы поставках ракет в РФ
Постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани назвал беспочвенными и смешными утверждения агентства Reuters о том, что исламская республика якобы готовится поставить... | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T21:45+0300
2025-05-10T21:52+0300
политика
иран
ракеты
россия
reuters
опровержение
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ТЕГЕРАН, 10 мая - ПРАЙМ. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани назвал беспочвенными и смешными утверждения агентства Reuters о том, что исламская республика якобы готовится поставить России ракеты. АгентствоReuters в пятницу опубликовало материал, согласно которому Иран якобы готовится поставить России баллистические ракеты малой дальности Fath-360. "Это заявление чрезвычайно смешно. Прискорбно, что корреспонденты Рейтера продолжают публиковать беспочвенные обвинения против Ирана", - передает слова Ирвани агентство IRNA. В сентябре минувшего года миссия Ирана в ООН уже выступала с опровержением заявлений западных СМИ о якобы передаче России баллистических ракет малой дальности. Неоднократно опровергались также заявления о якобы отправке Ираном в РФ беспилотников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что рассуждения "о каких-то поставках каких-то вооружений" из Ирана в РФ не имеют под собой оснований.
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иран, ракеты, россия, reuters, опровержение
Политика, ИРАН, ракеты, РОССИЯ, Reuters, опровержение
21:45 10.05.2025 (обновлено: 21:52 10.05.2025)
 
"Прискорбно". Иран прокомментировал сообщения о якобы поставках ракет в РФ

IRNA: Иран опроверг утверждения Reuters о якобы подготовке поставок ракет в РФ

© РИА Новости . Рубен Мангасарян | Перейти в медиабанкИран
Иран - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости . Рубен Мангасарян
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ТЕГЕРАН, 10 мая - ПРАЙМ. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани назвал беспочвенными и смешными утверждения агентства Reuters о том, что исламская республика якобы готовится поставить России ракеты.
АгентствоReuters в пятницу опубликовало материал, согласно которому Иран якобы готовится поставить России баллистические ракеты малой дальности Fath-360.
"Это заявление чрезвычайно смешно. Прискорбно, что корреспонденты Рейтера продолжают публиковать беспочвенные обвинения против Ирана", - передает слова Ирвани агентство IRNA.
Иран - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
Глава МИД Ирана подтвердил проведение четвертого раунда переговоров с США
Вчера, 19:32
В сентябре минувшего года миссия Ирана в ООН уже выступала с опровержением заявлений западных СМИ о якобы передаче России баллистических ракет малой дальности. Неоднократно опровергались также заявления о якобы отправке Ираном в РФ беспилотников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что рассуждения "о каких-то поставках каких-то вооружений" из Ирана в РФ не имеют под собой оснований.
 
ПолитикаИРАНракетыРОССИЯReutersопровержение
 
 
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