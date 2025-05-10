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Средний размер социальной пенсии в России составил 13,5 тысячи рублей - 10.05.2025, ПРАЙМ
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Средний размер социальной пенсии в России составил 13,5 тысячи рублей
Средний размер социальной пенсии в России составил 13,5 тысячи рублей - 10.05.2025, ПРАЙМ
Средний размер социальной пенсии в России составил 13,5 тысячи рублей
Средний размер социальной пенсии россиян по состоянию на начало этого года составил чуть более 13,5 тысячи рублей в месяц, следует из данных Социального фонда... | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T03:01+0300
2025-05-10T03:01+0300
экономика
россия
финансы
социальный фонд
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Средний размер социальной пенсии россиян по состоянию на начало этого года составил чуть более 13,5 тысячи рублей в месяц, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, средний размер социальной пенсии в России находится на уровне 13 511,94 рубля в месяц по состоянию на 1 января 2025 года. При этом средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы составляет 20 153,9 рубля в месяц. Ранее сообщалось, что численность пенсионеров на учете в системе Социального фонда составила 41 169 796 человек на 1 января 2025 года. Социальные пенсии выплачивают 3 466 291 россиянину.
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россия, финансы, социальный фонд
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Социальный фонд
03:01 10.05.2025
 
Средний размер социальной пенсии в России составил 13,5 тысячи рублей

Социальный фонд: средний размер социальной пенсии в России составил 13,5 тысячи рублей

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Средний размер социальной пенсии россиян по состоянию на начало этого года составил чуть более 13,5 тысячи рублей в месяц, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, средний размер социальной пенсии в России находится на уровне 13 511,94 рубля в месяц по состоянию на 1 января 2025 года. При этом средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы составляет 20 153,9 рубля в месяц.
Ранее сообщалось, что численность пенсионеров на учете в системе Социального фонда составила 41 169 796 человек на 1 января 2025 года. Социальные пенсии выплачивают 3 466 291 россиянину.
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыСоциальный фонд
 
 
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