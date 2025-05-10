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Названы регионы с самой дорогой газировкой в России

Названы регионы с самой дорогой газировкой в России - 10.05.2025, ПРАЙМ

Названы регионы с самой дорогой газировкой в России

Самая дорогая газированная вода в России оказалась в Чеченской Республике, Ненецком автономном округе и Мурманской области, а самая дешевая – в Ивановской,... | 10.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-10T06:16+0300

2025-05-10T06:16+0300

2025-05-10T06:16+0300

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Самая дорогая газированная вода в России оказалась в Чеченской Республике, Ненецком автономном округе и Мурманской области, а самая дешевая – в Ивановской, Липецкой и Пензенской областях, выяснило РИА Новости, изучив данные Росстата. Так, согласно материалам Росстата за март этого года (более свежие данные пока не опубликованы), самая дорогая газированная вода - в Чечне, здесь 0,5 литра стоили 84,5 рубля. Также в пятерку регионов с самой дорогой газировкой вошли Ненецкий АО (67 рублей), Мурманская область (64,6 рубля), Ямало-Ненецкий АО (62,3 рубля) и Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (62,2 рубля). Дешевле всего газированная вода оказалась в Ивановской (19,9 рубля), Липецкой (21,3) и Пензенской областях (21,3), в Татарстане (21,4) и в Орловской области (22,3). При этом города федерального значения расположились следующим образом: Санкт-Петербург по этому показателю - на 10-м месте (56,3 рубля), Москва - на 11-м (55,5), а Севастополь - на 20-м (46,8 рубля). Что касается напитков без газов, то самые дорогие были на Чукотке, где пол-литра минеральной воды обойдется в 108,5 рубля. В пятерку по дороговизне бутылки воды, но с заметным отрывом, вошли Ненецкий АО (65 рублей), Республика Саха (Якутия) (62,8 рубля), Мурманская область (58,9 рубля) и Санкт-Петербург (54,7 рубля). А дешевле всего минералка оказалась в Ярославской области (13,5 рубля), в Крыму (14,5 рубля), Белгородской области (14,7 рубля), Чечне (15,4 рубля) и Волгоградской области (15,7 рубля). Города федерального значения Москва и Севастополь расположились на 6-й и 49-й строчках (22,5 и 53,8 и рубля соответственно). Тем, кто предпочитает в жару выпить пива, дороже всего это будет сделать на Камчатке - там пол-литра этого напитка обойдется в 160,7 рубля. Так же в топ-5 регионов с самым дорогим пивом вошли Чукотка (147,7 рубля), Магаданская (125,2 рубля) и Сахалинская области (125 рублей), а также Забайкальский край (124,4 рубля). Самым доступным пенное оказалось для жителей Волгоградской (68,8 рубля), Липецкой (72,9 рубля), Нижегородской (73 рубля), Воронежской (75,2 рубля) и Кемеровской (78,2 рубля) областей. Петербург по дороговизне этого напитка занял 13-е место (109,5 рубля), Севастополь - 18-е (104,8 рубля), а Москва - 27-е (100,1 рубля). В целом в стране средняя стоимость 0,5 литра воды составляет 28,1 рубля, газировки - 38,7 рубля, а пива - 96 рублей.

санкт-петербург

москва

севастополь

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, санкт-петербург, москва, севастополь, росстат, росстат