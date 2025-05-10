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Умерла бывший режиссер программы "Время" Калерия Кислова

Умерла бывший режиссер программы "Время" Калерия Кислова - 10.05.2025, ПРАЙМ

Умерла бывший режиссер программы "Время" Калерия Кислова

Бывший режиссер программы "Время" Калерия Кислова умерла на 100-м году жизни, сообщила корреспондент Первого канала Кристина Левиева. | 10.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-10T15:01+0300

2025-05-10T15:01+0300

2025-05-10T15:01+0300

общество

смерть

россия

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Бывший режиссер программы "Время" Калерия Кислова умерла на 100-м году жизни, сообщила корреспондент Первого канала Кристина Левиева. "Сегодня ушла из жизни легенда отечественного телевидения, благодаря которой мы увидели кадры самых эпохальных событий 20 века. Режиссер программы "Время" Калерия Венедиктовна Кислова прожила 99 лет. Любим и помним", - написала Левиева в своем Telegram-канале. Кислова стала легендой отечественного телевидения, создав программу "Время". В ноябре в Москве в "Галерее звёзд" российского телерадиовещания у подножия Останкинской телебашни зажглась звезда в честь её имени.

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общество , смерть, россия