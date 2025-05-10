Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Умерла бывший режиссер программы "Время" Калерия Кислова - 10.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250510/rezhisser-857446799.html
Умерла бывший режиссер программы "Время" Калерия Кислова
Умерла бывший режиссер программы "Время" Калерия Кислова - 10.05.2025, ПРАЙМ
Умерла бывший режиссер программы "Время" Калерия Кислова
Бывший режиссер программы "Время" Калерия Кислова умерла на 100-м году жизни, сообщила корреспондент Первого канала Кристина Левиева. | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T15:01+0300
2025-05-10T15:01+0300
общество
смерть
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83872/24/838722450_0:272:2677:1777_1920x0_80_0_0_ad5a912f6e2883ba1740e7651eb45868.jpg
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Бывший режиссер программы "Время" Калерия Кислова умерла на 100-м году жизни, сообщила корреспондент Первого канала Кристина Левиева. "Сегодня ушла из жизни легенда отечественного телевидения, благодаря которой мы увидели кадры самых эпохальных событий 20 века. Режиссер программы "Время" Калерия Венедиктовна Кислова прожила 99 лет. Любим и помним", - написала Левиева в своем Telegram-канале. Кислова стала легендой отечественного телевидения, создав программу "Время". В ноябре в Москве в "Галерее звёзд" российского телерадиовещания у подножия Останкинской телебашни зажглась звезда в честь её имени.
https://1prime.ru/20250422/tsereteli-856904056.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83872/24/838722450_0:21:2677:2028_1920x0_80_0_0_6641194c80f329dc9f7155a2331c1061.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , смерть, россия
Общество , смерть, РОССИЯ
15:01 10.05.2025
 
Умерла бывший режиссер программы "Время" Калерия Кислова

На 100-м году жизни не стало бывшего режиссера программы "Время" Калерии Кисловой

© РИА Новости . Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкСвеча
Свеча - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Бывший режиссер программы "Время" Калерия Кислова умерла на 100-м году жизни, сообщила корреспондент Первого канала Кристина Левиева.
"Сегодня ушла из жизни легенда отечественного телевидения, благодаря которой мы увидели кадры самых эпохальных событий 20 века. Режиссер программы "Время" Калерия Венедиктовна Кислова прожила 99 лет. Любим и помним", - написала Левиева в своем Telegram-канале.
Кислова стала легендой отечественного телевидения, создав программу "Время". В ноябре в Москве в "Галерее звёзд" российского телерадиовещания у подножия Останкинской телебашни зажглась звезда в честь её имени.
Президент Российской академии художеств, скульптор Зураб Церетели - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
Умер скульптор Зураб Церетели
22 апреля, 08:51
 
ОбществосмертьРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала