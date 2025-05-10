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Межгосударственные отношения России и Южной Осетии

Межгосударственные отношения России и Южной Осетии - 10.05.2025, ПРАЙМ

Межгосударственные отношения России и Южной Осетии

Президент России Владимир Путин встретится в субботу с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым. | 10.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-10T00:21+0300

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретится в субботу с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Южной Осетии. 26 августа 2008 года указом президента Российской Федерации Республика Южная Осетия признана в качестве суверенного и независимого государства. 9 сентября 2008 года установлены дипломатические отношения, 17 сентября 2008 года подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия. 18 марта 2015 года подписан Договор между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции. Договор является базовым для поэтапного установления между Россией и Южной Осетией более тесного сотрудничества при сохранении государственного суверенитета республики. Договор заключен сроком на 25 лет с возможностью его продления на последующие десятилетние периоды. Договорно-правовую базу двусторонних отношений составляют около 120 документов. 13 июля 2009 года состоялся первый визит президента Российской Федерации Дмитрия Медведева в Южную Осетию. 8 августа 2012 года Дмитрий Медведев посетил Цхинвал с рабочим визитом в качестве премьер-министра России. Президент Южной Осетии Леонид Тибилов посещал РФ семь раз с рабочим визитом и один раз с официальным визитом в октябре 2012 года. Последний рабочий визит Леонида Тибилова состоялся 21 марта 2017 года. 2 мая 2017 года в Сочи состоялась встреча Владимира Путина с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым. Обсуждались, в частности, вопросы экономического взаимодействия двух стран. 14 ноября 2017 года президент Южной Осетии Анатолий Бибилов посетил Россию с официальным визитом. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждались текущие вопросы сотрудничества двух государств. По итогам визита был подписан ряд документов. В последующем Анатолий Бибилов посещал Россию с рабочими визитами в августе 2018 года, в марте 2019 года и в марте 2020 года. 23 июня 2020 года Анатолии Бибилов прибыл в Россию с визитом для участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. С избранным в 2022 году президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым Владимир Путин встречался 16 марта 2023 года в Москве. 18 марта 2024 года состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым. Активный диалог поддерживается по линии внешнеполитических ведомств двух стран. 1 ноября 2022 года в Москве состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Южной Осетии Ахсаром Джиоевым. 4 октября 2024 года министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел Южной Осетии Ахсаром Джиоевым. Состоялась также трехсторонняя встреча с участием министра иностранных дел Абхазии Сергеем Шамбой. 15 июня 2022 года Сергей Лавров встретился с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым в Москве, а 3 октября 2023 года в Сочи состоялись их переговоры в присутствии югоосетинского мининдел. Наращиваются межпарламентские связи. В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации действуют группы по связям с Парламентом Южной Осетии. В Совете Федерации и Государственной Думе действуют группы по связям с парламентом Южной Осетии. 9-10 октября 2023 года состоялся официальный визит председателя югоосетинского парламента Алана Алборова, в рамках которого прошли его встречи с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. В марте 2024 года председателем парламента Южной Осетии Алан Алборов возглавил делегацию югоосетинских наблюдателей на выборах президента России. 16 марта состоялась встреча Алана Алборова с заместителем председателя Совета Федерации Константином Косачевым. 26 ноября 2024 года состоялась встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина с председателем парламента Южной Осетии Аланом Маргиевым. Делегации наших стран плотно взаимодействуют в рамках Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Работает Межправительственная комиссия по социально-экономическому сотрудничеству (МПК), образованная в соответствии с Соглашением об оказании помощи Республике Южная Осетия в социально-экономическом развитии от 26 августа 2009 года. Последнее заседание прошло 17 ноября 2023 года в Цхинвале. Российская Федерация оказывает Южной Осетии масштабное содействие в социально-экономическом развитии. С 2011 года реализуются инвестиционные программы содействия развитию Республики на средства, выделенные из бюджета России. В настоящее время осуществляется утвержденная 18 ноября 2022 года инвестпрограмма на 2023-2025 годы. Общий объем финансирования трехлетней программы составил 3,587 миллиарда рублей. Общий объем финансирования инвестиционной программы на 2024 год составил 1,026 миллиарда рублей. В 2025 году на реализацию программы предусмотрены средства в размере 1,093 миллиарда рублей. В настоящее время начата работа над новой государственной программой социально-экономического развития Южной Осетии на 2026-2030 годы. Россия также оказывает финансовую помощь Южной Осетии, в 2025 году ее размер составит 7,035 миллиарда рублей, в том числе 5,942 миллиарда рублей на социально-экономическое развитие Южной Осетии, за исключением мероприятий инвестиционного характера. С момента признания независимости Южной Осетии Россия направила на развитие республики около 113 миллиардов рублей. Средства были использованы на восстановление около сотни социально важных объектов — инженерных сетей, дорог, больниц, школ и детских садов. За последние пять лет взаимная торговля между Россией и Южной Осетией выросла на 14,5%. Товарооборот Южной Осетии и России по итогам января-сентября 2024 года составил 8,099 миллиарда рублей, в том числе российский экспорт – 5,799 миллиарда рублей и импорт – 2,3 миллиарда рублей. Основное место в структуре импорта Южной Осетии из России занимают продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье, минеральное топливо и нефтепродукты, оборудование и транспортные средства. В свою очередь, основными статьями экспорта республики в РФ являются текстиль и обувь, минеральная вода, вино и фрукты. Развивается сотрудничество в газовой области. В частности, "Газпром" выделил 10 миллиардов рублей на строительство в республике газопровода Дзаурикау-Цхинвал. Его пуск был произведен 26 августа 2009 года в Цхинвале, производительность составляет 252,5 миллионов кубометров в год. В апреле 2010 года "Газпром" и правительство Южной Осетии заключили соглашение о сотрудничестве сроком до 2029 года. В соответствии с этим документом планируется обеспечить газом порядка 200 населенных пунктов республики. Осуществляется сотрудничество в военной сфере. На основании Соглашения об объединенной российской военной базе на территории Республики Южная Осетия от 7 апреля 2010 года в республике размещена 4-я объединенная российская военная база, задачей которой является защита суверенитета и безопасности Российской Федерации и Республики Южная Осетия. По Соглашению о совместных усилиях в охране государственной границы от 30 апреля 2009 года Южная Осетия делегировала российской стороне полномочия по охране своей границы с Грузией. Эти задачи решает Пограничное управление ФСБ России в Республике Южная Осетия. 31 марта 2017 года Москва и Цхинвал подписали межгосударственное соглашение о вхождении части войск Южной Осетии в состав российской армии. В июле 2017 года парламент Южной Осетии ратифицировал соглашение с Россией о порядке вхождения отдельных подразделений югоосетинской армии в состав Вооруженных сил России. 5 февраля 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений вооруженных сил республики в состав российской армии. Южная Осетия и Россия регулярно проводят совместные военные учения с применением различного оружия и техники, способствующие поддержанию постоянной боеготовности воинских подразделений, а также безопасности республики. Немаловажным является и тот факт, что Россия также помогает подготавливать профессиональные военные кадры для Южной Осетии, предоставляя специалистам из республики места для обучения в лучших военных вузах страны. Стороны активно взаимодействуют в гуманитарной сфере и образовании. 4 апреля 2012 года парламент Южной Осетии принял Конституционный закон "О государственных языках Республики Южная Осетия", в соответствии с которым русский язык наравне с осетинским является одним из двух государственных языков республики. Россия ежегодно выделяет образовательные квоты для югоосетинских абитуриентов. В 2025 году республике выделено 22 места. Среди востребованных специальностей – математика и механика, компьютерные науки, информатика и вычислительная техника, архитектура и дизайн. Многоплановый характер носит взаимодействие с Южной Осетией по линии субъектов Российской Федерации. Двусторонние документы и протоколы о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве подписаны, в частности, по линии Архангельской, Владимирской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской и Ульяновской областей, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная Осетия-Алания, Республики Крым.

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