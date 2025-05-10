https://1prime.ru/20250510/rossija-857437544.html
Межгосударственные отношения России и Палестины
Межгосударственные отношения России и Палестины - 10.05.2025, ПРАЙМ
Межгосударственные отношения России и Палестины
Президент России Владимир Путин встретится в субботу с президентом Палестины Махмудом Аббасом. | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T00:24+0300
2025-05-10T00:24+0300
2025-05-10T00:24+0300
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владимир путин
сергей лавров
дмитрий медведев
оон
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретится в субботу с президентом Палестины Махмудом Аббасом.
Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Палестины.
Двусторонние отношения между Советским Союзом и Палестиной были установлены 27 ноября 1974 года в ходе визита в Москву председателя Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) Ясир Арафата, когда СССР официально признал ООП единственным законным представителем арабского народа Палестины. В 1976 году в Москве было открыто Представительство ООП. В 1988 году СССР официально признал Государство Палестина. В 1990 году представительство было преобразовано в посольство. В 1995 году в Газе начало функционировать представительство РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА). В марте 2004 года представительство было переведено в Рамаллу.
После образования в мае 1994 года Палестинской национальной администрации (ПНА) российско-палестинские отношения вышли на межгосударственный уровень.
Россия стала первой зарубежной страной, которую 30 января – 1 февраля 2005 года посетил избранный глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас.
Всего с 2005 года Махмуд Аббас более 20 раз посещал Россию.
12-14 августа 2024 года президент Палестина Махмуд Аббас посетил Россию с официальным визитом.
13 августа в Ново-Огареве прошли переговоры Владимира Путина и президента Государства Палестина Махмуда Аббаса.
24 октября 2024 года президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом "на полях" саммита БРИКС в Казани.
Президенты Российской Федерации посещали палестинские территории четыре раза.
29 апреля 2005 года президент РФ Владимир Путин стал первым действующим руководителем РФ, посетившим Палестинскую автономию. В ходе переговоров Путина с Аббасом российская сторона подтвердила, что "продолжит оказание помощи Палестине в становлении собственной государственности", в "развитии экономики, в том числе в секторе Газа".
Отдельная встреча лидеров состоялась в феврале 2007 года в Аммане (Иордания) в рамках ближневосточного турне Владимира Путина.
18 января 2011 года состоялся рабочий визит президента России Дмитрия Медведева в Палестину (в Иерихон).
26 июня 2012 года прошел второй рабочий визит президента РФ Владимира Путина на палестинские территории. В Вифлееме в резиденции главы ПНА Владимир Путин и Махмуд Аббас обсудили палестино-израильское урегулирование, вопросы восстановления межпалестинского согласия, двустороннего взаимодействия. Было подписано межправительственное соглашение о статусе и условиях деятельности Российского музейно-паркового комплекса в Иерихоне. Владимир Путин и Махмуд Аббас торжественно открыли в Вифлееме Российский центр науки и культуры.
23 января 2020 года Владимир Путин посетил Вифлеем с рабочим визитом. В ходе переговоров с президентом Палестины Махмудом Аббасом обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия, ближневосточная проблематика и др.
13 октября 2022 года Владимир Путин и Махмуд Аббас провели встречу в Астане "на полях" саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Поддерживаются телефонные контакты на высшем уровне.
11 ноября 2016 года Палестину с рабочим визитом посетил премьер-министр РФ (2012-2020) Дмитрий Медведев, он провел переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров посещал палестинские территории в ноябре 2004 года, в октябре 2005 года, в сентябре 2006 года, в июне 2007 года, в марте 2008 года, в феврале 2009 года и июне 2010 года в рамках рабочих поездок по странам Ближнего Востока. В ходе ближневосточного турне в ноябре 2012 года Сергей Лавров встречался с Махмудом Аббасом в Аммане.
Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики посещал Россию с рабочими визитами в декабре 2018 года, апреле 2019 года и в мае 2021 года.
25 апреля 2023 года главы внешнеполитических ведомств России и Палестины провели встречу в Нью-Йорке (США).
11 мая 2023 года в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с министром по гражданским делам Палестины, секретарем Исполкома Организации освобождения Палестины Хусейном Шейхом.
Очередная рабочая встреча Сергея Лаврова и Рияда аль-Малики прошла 23 января 2024 года в Нью-Йорке.
На регулярной основе в сентябре проводятся встречи Сергея Лаврова с Махмудом Аббасом в Нью-Йорке в период созыва сессий Генеральной Ассамблеи ООН.
15 мая 2024 года в Манаме (Бахрейн) "на полях" 33-го саммита Лиги арабских государств специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом.
Поддерживается диалог по линии министерств и ведомств двух стран.
В мае 2023 года состоялась встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с руководителем Службы общей разведки Палестины Маджидом Фараджем.
В феврале 2014 года состоялся рабочий визит в Палестину председателя Государственной Думы Сергея Нарышкина, в феврале 2016 года Палестину посетила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В сентябре 2022 года Москву посетила делегация ХАМАС во главе с председателем Политбюро ХАМАС Исмаилом Хания. Состоялась встреча с российскими сенаторами во главе с председателем комитета СФ по международным делам Григорием Карасиным.
В октябре 2023 года, январе 2024 года, и 3 февраля 2025 года Москву посещала делегация ХАМАС во главе с членом политбюро движения Абу Марзуком.
29 февраля-1 марта 2024 года в Москве при поддержке МИД России и Института востоковедения РАН состоялась консультативная встреча представителей 14 палестинских политических организаций. С приветственным словом к ее участникам обратился министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Россия – участник созданного в 2001 году ближневосточного "квартета" международных посредников (наряду с США, ЕС и ООН) – единственного легитимного механизма сопровождения процесса арабо-израильского урегулирования, одобренного резолюциями СБ ООН 1397 и 1515.
В начале октября 2023 года обстановка в зоне палестино-израильского конфликта резко обострилась. 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль начал наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
В ноябре 2023 года Израиль и ХАМАС заключили перемирие, оно длилось шесть дней. 19 января 2025 года при посредничестве Катара, Египта и США Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня на 42 дня. 1 марта 2025 года перемирие окончилось, но боевые действия не начались из-за попыток посредников продолжить переговоры. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе из-за отказа ХАМАС принять план США по продлению режима прекращения огня и освобождению заложников. По данным Минздрава Газы, число жертв израильской агрессии с 7 октября 2023 года достигло 51 тысячи, пострадали свыше 116 тысяч человек. (РИА Новости, 15 апреля 2025 года, 12:58).
Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
По ловам главы МИД РФ Сергея Лаврова, без создания независимого палестинского государства, "что бы ни происходило, мы будем видеть рецидивы насилия, которое сейчас наблюдается в Газе. Без создания палестинского государства его народ будет продолжать чувствовать себя ущемленным, жить в условиях несправедливости".
В ходе визита Махмуда Аббаса в Россию в апреле 2015 года было заключено Соглашение о создании Межправительственной Российско-Палестинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК). Очередное, пятое заседание межправкомиссии прошло 5 декабря 2024 года в Москве.
В январе-июле 2023 года двусторонний товарооборот по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вырос на 50,8% до 4,8 миллиона долларов, в том числе экспорт вырос на 40,4% до 4,4 миллиона долларов. Импорт увеличился в 5,8 раза до 437,1 тысяч долларов. Из России в Палестину поставляются продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье, продукция химической промышленности, древесина и целлюлозно-бумажные изделия. Основные статьи импорта – диагностические и лабораторные реагенты, а также обработанный камень.
В настоящее время происходит диверсификация двустороннего товарооборота и расширение числа компаний, участвующих во взаимной торговле.
Стороны намерены наращивать промышленную кооперацию по целому ряду направлений. Имеются перспективы сотрудничества в автомобильной сфере: "Группа ГАЗ" проявляет заинтересованность в выходе на палестинский рынок и готовность проработать возможность поставок коммерческого транспорта.
Перспективным направлением для укрепления промышленного сотрудничества является металлургия, в частности – алюминиевая промышленность. Имеются возможности для расширения сотрудничества в сфере фармацевтики. Ведущие российские предприятия готовы предложить инновационные лекарственные препараты (инсулины, сорбенты, бактериофаги, противоопухолевые препараты, иммунобиологические средства, противовоспалительные и противовирусные лекарственные средства), а также современное медицинское оборудование.
В мае 2024 года Минздравы России и Палестины разработали "дорожную карту" по оказанию медицинской помощи палестинцам. Палестинские власти надеются на дальнейшее увеличение помощи со стороны России.
Исходя из понимания непростых реалий, в которых находится Палестина, Россия регулярно оказывает ей финансовую помощь как на двусторонней основе, так и по линии международных организаций, и в целом содействует развитию палестинской экономики. 10 октября 2016 года вступили в силу решения ЕЭК, которые освобождают палестинскую продукцию, включенную в перечень преференциальных товаров, от таможенных пошлин при ввозе на территорию стран ЕАЭС.
Одним из приоритетных направлений российско-палестинского взаимодействия остается укрепление гуманитарных связей.
Развивается сотрудничество в сфере образования, в том числе на уровне высших учебных заведений. Обсуждается возможность запуска образовательных программ среднего профессионального образования.
Действует Императорское Православное Палестинское Общество, начало деятельности которого восходит к 1882 году.
Российские туристы и паломники посещают расположенные в Палестине Святые места, в основном в Вифлееме, Иерихоне и Хевроне.
В октябре 2010 года было завершено строительство музейно-паркового комплекса (МПК) в Иерихоне. В торжественной церемонии его открытия в январе 2011 года участвовал Дмитрий Медведев.
26 июня 2012 года в присутствии Владимира Путина и Махмуда Аббаса был открыт Российский центр науки и культуры в Вифлееме.
В Палестине в двух школах ведется преподавание на русском языке. 1 сентября 2014 года открылась Школа Российско-Палестинской дружбы – первая государственная русская школа для мальчиков. С 1 сентября 2015 года в ней стал преподаваться русский язык. Палестинская школа для девочек в Вифании – частная общеобразовательная школа при Русском православном Гефсиманском женском монастыре. Русский язык здесь преподают с третьего класса.
В мае 2017 года в Вифлееме открылся возведенный при российском участии многофункциональный комплекс, включающий зал для единоборств, музыкальную школу и бизнес-центр.
Россия оказывает помощь палестинским беженцам. С 2017 по 2021 годы по линии Ближневосточного агентства ООН было выделено в общей сложности 10 миллионов долларов. С октября 2023 года в рамках гуманитарной миссии Россия доставила около 830 тонн продуктов, лекарств, одежды и предметов первой необходимости жителям сектора Газа.
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общество , мировая экономика, палестина, газа, рф, владимир путин, сергей лавров, дмитрий медведев, оон, мид рф, мид
Экономика, Общество , Мировая экономика, ПАЛЕСТИНА, Газа, РФ, Владимир Путин, Сергей Лавров, Дмитрий Медведев, ООН, МИД РФ, МИД
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретится в субботу с президентом Палестины Махмудом Аббасом.
Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Палестины.
Двусторонние отношения между Советским Союзом и Палестиной были установлены 27 ноября 1974 года в ходе визита в Москву председателя Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) Ясир Арафата, когда СССР официально признал ООП единственным законным представителем арабского народа Палестины. В 1976 году в Москве было открыто Представительство ООП. В 1988 году СССР официально признал Государство Палестина. В 1990 году представительство было преобразовано в посольство. В 1995 году в Газе начало функционировать представительство РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА). В марте 2004 года представительство было переведено в Рамаллу.
После образования в мае 1994 года Палестинской национальной администрации (ПНА) российско-палестинские отношения вышли на межгосударственный уровень.
Россия стала первой зарубежной страной, которую 30 января – 1 февраля 2005 года посетил избранный глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас.
Всего с 2005 года Махмуд Аббас более 20 раз посещал Россию.
12-14 августа 2024 года президент Палестина Махмуд Аббас посетил Россию с официальным визитом.
13 августа в Ново-Огареве прошли переговоры Владимира Путина и президента Государства Палестина Махмуда Аббаса.
24 октября 2024 года президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом "на полях" саммита БРИКС в Казани.
Президенты Российской Федерации посещали палестинские территории четыре раза.
29 апреля 2005 года президент РФ Владимир Путин стал первым действующим руководителем РФ, посетившим Палестинскую автономию. В ходе переговоров Путина с Аббасом российская сторона подтвердила, что "продолжит оказание помощи Палестине в становлении собственной государственности", в "развитии экономики, в том числе в секторе Газа".
Отдельная встреча лидеров состоялась в феврале 2007 года в Аммане (Иордания) в рамках ближневосточного турне Владимира Путина.
18 января 2011 года состоялся рабочий визит президента России Дмитрия Медведева в Палестину (в Иерихон).
26 июня 2012 года прошел второй рабочий визит президента РФ Владимира Путина на палестинские территории. В Вифлееме в резиденции главы ПНА Владимир Путин и Махмуд Аббас обсудили палестино-израильское урегулирование, вопросы восстановления межпалестинского согласия, двустороннего взаимодействия. Было подписано межправительственное соглашение о статусе и условиях деятельности Российского музейно-паркового комплекса в Иерихоне. Владимир Путин и Махмуд Аббас торжественно открыли в Вифлееме Российский центр науки и культуры.
23 января 2020 года Владимир Путин посетил Вифлеем с рабочим визитом. В ходе переговоров с президентом Палестины Махмудом Аббасом обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия, ближневосточная проблематика и др.
13 октября 2022 года Владимир Путин и Махмуд Аббас провели встречу в Астане "на полях" саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Поддерживаются телефонные контакты на высшем уровне.
11 ноября 2016 года Палестину с рабочим визитом посетил премьер-министр РФ (2012-2020) Дмитрий Медведев, он провел переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров посещал палестинские территории в ноябре 2004 года, в октябре 2005 года, в сентябре 2006 года, в июне 2007 года, в марте 2008 года, в феврале 2009 года и июне 2010 года в рамках рабочих поездок по странам Ближнего Востока. В ходе ближневосточного турне в ноябре 2012 года Сергей Лавров встречался с Махмудом Аббасом в Аммане.
Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики посещал Россию с рабочими визитами в декабре 2018 года, апреле 2019 года и в мае 2021 года.
25 апреля 2023 года главы внешнеполитических ведомств России и Палестины провели встречу в Нью-Йорке (США).
11 мая 2023 года в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с министром по гражданским делам Палестины, секретарем Исполкома Организации освобождения Палестины Хусейном Шейхом.
Очередная рабочая встреча Сергея Лаврова и Рияда аль-Малики прошла 23 января 2024 года в Нью-Йорке.
На регулярной основе в сентябре проводятся встречи Сергея Лаврова с Махмудом Аббасом в Нью-Йорке в период созыва сессий Генеральной Ассамблеи ООН.
15 мая 2024 года в Манаме (Бахрейн) "на полях" 33-го саммита Лиги арабских государств специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом.
Поддерживается диалог по линии министерств и ведомств двух стран.
В мае 2023 года состоялась встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с руководителем Службы общей разведки Палестины Маджидом Фараджем.
В феврале 2014 года состоялся рабочий визит в Палестину председателя Государственной Думы Сергея Нарышкина, в феврале 2016 года Палестину посетила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В сентябре 2022 года Москву посетила делегация ХАМАС во главе с председателем Политбюро ХАМАС Исмаилом Хания. Состоялась встреча с российскими сенаторами во главе с председателем комитета СФ по международным делам Григорием Карасиным.
В октябре 2023 года, январе 2024 года, и 3 февраля 2025 года Москву посещала делегация ХАМАС во главе с членом политбюро движения Абу Марзуком.
29 февраля-1 марта 2024 года в Москве при поддержке МИД России и Института востоковедения РАН состоялась консультативная встреча представителей 14 палестинских политических организаций. С приветственным словом к ее участникам обратился министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Россия – участник созданного в 2001 году ближневосточного "квартета" международных посредников (наряду с США, ЕС и ООН) – единственного легитимного механизма сопровождения процесса арабо-израильского урегулирования, одобренного резолюциями СБ ООН 1397 и 1515.
В начале октября 2023 года обстановка в зоне палестино-израильского конфликта резко обострилась. 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль начал наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
В ноябре 2023 года Израиль и ХАМАС заключили перемирие, оно длилось шесть дней. 19 января 2025 года при посредничестве Катара, Египта и США Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня на 42 дня. 1 марта 2025 года перемирие окончилось, но боевые действия не начались из-за попыток посредников продолжить переговоры. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе из-за отказа ХАМАС принять план США по продлению режима прекращения огня и освобождению заложников. По данным Минздрава Газы, число жертв израильской агрессии с 7 октября 2023 года достигло 51 тысячи, пострадали свыше 116 тысяч человек. (РИА Новости, 15 апреля 2025 года, 12:58).
Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
По ловам главы МИД РФ Сергея Лаврова, без создания независимого палестинского государства, "что бы ни происходило, мы будем видеть рецидивы насилия, которое сейчас наблюдается в Газе. Без создания палестинского государства его народ будет продолжать чувствовать себя ущемленным, жить в условиях несправедливости".
В ходе визита Махмуда Аббаса в Россию в апреле 2015 года было заключено Соглашение о создании Межправительственной Российско-Палестинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК). Очередное, пятое заседание межправкомиссии прошло 5 декабря 2024 года в Москве.
В январе-июле 2023 года двусторонний товарооборот по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вырос на 50,8% до 4,8 миллиона долларов, в том числе экспорт вырос на 40,4% до 4,4 миллиона долларов. Импорт увеличился в 5,8 раза до 437,1 тысяч долларов. Из России в Палестину поставляются продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье, продукция химической промышленности, древесина и целлюлозно-бумажные изделия. Основные статьи импорта – диагностические и лабораторные реагенты, а также обработанный камень.
В настоящее время происходит диверсификация двустороннего товарооборота и расширение числа компаний, участвующих во взаимной торговле.
Стороны намерены наращивать промышленную кооперацию по целому ряду направлений. Имеются перспективы сотрудничества в автомобильной сфере: "Группа ГАЗ" проявляет заинтересованность в выходе на палестинский рынок и готовность проработать возможность поставок коммерческого транспорта.
Перспективным направлением для укрепления промышленного сотрудничества является металлургия, в частности – алюминиевая промышленность. Имеются возможности для расширения сотрудничества в сфере фармацевтики. Ведущие российские предприятия готовы предложить инновационные лекарственные препараты (инсулины, сорбенты, бактериофаги, противоопухолевые препараты, иммунобиологические средства, противовоспалительные и противовирусные лекарственные средства), а также современное медицинское оборудование.
В мае 2024 года Минздравы России и Палестины разработали "дорожную карту" по оказанию медицинской помощи палестинцам. Палестинские власти надеются на дальнейшее увеличение помощи со стороны России.
Исходя из понимания непростых реалий, в которых находится Палестина, Россия регулярно оказывает ей финансовую помощь как на двусторонней основе, так и по линии международных организаций, и в целом содействует развитию палестинской экономики. 10 октября 2016 года вступили в силу решения ЕЭК, которые освобождают палестинскую продукцию, включенную в перечень преференциальных товаров, от таможенных пошлин при ввозе на территорию стран ЕАЭС.
Одним из приоритетных направлений российско-палестинского взаимодействия остается укрепление гуманитарных связей.
Развивается сотрудничество в сфере образования, в том числе на уровне высших учебных заведений. Обсуждается возможность запуска образовательных программ среднего профессионального образования.
Действует Императорское Православное Палестинское Общество, начало деятельности которого восходит к 1882 году.
Российские туристы и паломники посещают расположенные в Палестине Святые места, в основном в Вифлееме, Иерихоне и Хевроне.
В октябре 2010 года было завершено строительство музейно-паркового комплекса (МПК) в Иерихоне. В торжественной церемонии его открытия в январе 2011 года участвовал Дмитрий Медведев.
26 июня 2012 года в присутствии Владимира Путина и Махмуда Аббаса был открыт Российский центр науки и культуры в Вифлееме.
В Палестине в двух школах ведется преподавание на русском языке. 1 сентября 2014 года открылась Школа Российско-Палестинской дружбы – первая государственная русская школа для мальчиков. С 1 сентября 2015 года в ней стал преподаваться русский язык. Палестинская школа для девочек в Вифании – частная общеобразовательная школа при Русском православном Гефсиманском женском монастыре. Русский язык здесь преподают с третьего класса.
В мае 2017 года в Вифлееме открылся возведенный при российском участии многофункциональный комплекс, включающий зал для единоборств, музыкальную школу и бизнес-центр.
Россия оказывает помощь палестинским беженцам. С 2017 по 2021 годы по линии Ближневосточного агентства ООН было выделено в общей сложности 10 миллионов долларов. С октября 2023 года в рамках гуманитарной миссии Россия доставила около 830 тонн продуктов, лекарств, одежды и предметов первой необходимости жителям сектора Газа.