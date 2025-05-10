https://1prime.ru/20250510/rossija-857438022.html

Межгосударственные отношения России и Буркина-Фасо

Межгосударственные отношения России и Буркина-Фасо - 10.05.2025, ПРАЙМ

Межгосударственные отношения России и Буркина-Фасо

Президент России Владимир Путин встретится в субботу с президентом Буркина-Фасо Ибраимом Траоре. | 10.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-10T00:27+0300

2025-05-10T00:27+0300

2025-05-10T00:27+0300

экономика

общество

буркина-фасо

москва

африка

сергей лавров

владимир путин

александр новак

оон

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857438022.jpg?1746826056

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретится в субботу с президентом Буркина-Фасо Ибраимом Траоре. Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Буркина-Фасо. Дипломатические отношения между СССР и республикой Верхняя Вольта (с 1984 года – Буркина-Фасо) были установлены 18 февраля 1967 года. До середины 1980-х годов советско-буркинийское сотрудничество заметного развития не получило. С 1983 года после прихода к власти в Верхней Вольте леворадикального Национального совета революции оно несколько активизировалось. В октябре 1986 года состоялся официальный визит президента Буркина-Фасо Тома Санкара в Москву, где он был принят генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым. Между странами был подписаны ряд документов: торговое соглашение (1963), соглашение о воздушном сообщении (1975), Декларация о дружбе и сотрудничестве (1986) и др. Сотрудничество стран ограничивалось в основном обучением студентов из Буркина-Фасо в советских вузах и советскими кредитами африканской стране. Общий размер долга Буркина-Фасо Советскому Союзу к концу 1980-х годов составил около семи миллионов долларов (в 1996 году Россия списала большую часть долга, в 2003 году задолженность была полностью урегулирована). 16 января 1992 года Буркина-Фасо признала Россию в качестве правопреемницы СССР. В 1992 году была прекращена работа посольства России в Уагадугу. 28 декабря 2023 года в Уагадугу после 31-летнего перерыва официально открылось посольство России в Буркина-Фасо. Буркинийское посольство в Москве было закрыто в 1996 году и вновь открыто в 2013 году. В настоящее время российско-буркинийские отношения находятся на подъеме, интенсифицируются контакты на всех уровнях. В феврале 2017 года министр иностранных дел Буркина-Фасо Альфа Барри посетил Москву с рабочим визитом, в ходе которого прошли его переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. По итогам переговоров был подписан меморандум о проведении политических консультаций между министерствами. 24 сентября 2022 года в Нью-Йорке (США) "на полях" 77-й сессии Генассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом переходного периода Буркина-Фасо Полем-Анри Сандаого Дамибой. В августе 2017 года в Москве состоялась встреча специального представителя президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова с министром национальной обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Жан-Клодом Будой. В ходе беседы он передал личное послание президента Буркина-Фасо Рока Каборе на имя президента РФ Владимира Путина. В июле 2019 года Михаил Богданов совершил рабочую поездку в Буркина-Фасо, где был принят президентом страны Роком Каборе. Состоялись его встречи с государственным министром, министром национальной обороны и по делам ветеранов Муминой Шерифом Си, министром иностранных дел, сотрудничества, африканской интеграции и по делам буркинийцев за рубежом Альфой Барри и заместителем председателя Национального Собрания Кассумом Траоре. 22 октября 2019 года в Сочи Михаил Богданов провел встречу с президентом Буркина-Фасо Роком Каборе, прибывшим по главе буркинийской делегации для участия в саммите "Россия-Африка". "На полях" саммита также прошла встреча заместителя министра обороны РФ Александра Фомина с министром национальной обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Mуминой Шерифом Си. 12 февраля 2021 года в Уагадугу Михаил Богданов был принят президентом Буркина-Фасо Роком Каборе и провел консультации с министром иностранных дел, сотрудничества, африканской интеграции и по делам буркинийцев за рубежом Альфой Барри. 12 декабря 2022 года в МИД России состоялась встреча Михаила Богданова с премьер-министром переходного правительства Буркина-Фасо Аполлинером Кьелем де Тамбелой. В январе 2023 года премьер-министр Буркина-Фасо Аполлинер Кьелем де Тамбела провел встречу с послом РФ в этой стране Алексеем Салтыковым, который совершил рабочую поездку в Уагадугу. Также состоялись его встречи с министрами иностранных дел, обороны и другими членами правительства Буркина-Фасо. 10 июля 2023 года с послом РФ Алексеем Салтыковым встретился президент переходного периода Буркина-Фасо Ибраим Траоре. 28 июля 2023 года президент переходного периода Буркина-Фасо Ибраим Траоре принял участие в пленарной сессии саммита Россия – Африка, который прошел в Санкт-Петербурге. 29 июля состоялась также двусторонняя встреча Ибраима Траоре и президента России Владимира Путина. 30 июля президент переходного периода Буркина-Фасо Ибраим Траоре посетил Главный военно-морской парад, который прошел в Санкт-Петербурге и Кронштадте. По окончании парада состоялась краткая беседа Ибраима Траоре и Владимира Путина. Осуществляются контакты на уровне правительств двух стран. 10 октября 2024 года в Москве заместитель председателя правительства России Александр Новак встретился с премьер-министром переходного периода Буркина-Фасо Аполлинером Йоахимом Кьелемом де Тамбелой. 28-29 ноября 2024 года заместитель председателя правительства России Александр Новак во главе делегации представителей деловых кругов посетил с рабочим визитом Буркина-Фасо, где встретился с премьер-министром страны Аполлинером Тамбелой. Стороны обсудили возможности реализации совместных проектов в области добычи полезных ископаемых и энергетики, поставок продукции сельского хозяйства, удобрений, техники из России, ведения геологоразведки, внедрения российских решений в сфере информационных технологий, в частности, цифровизации государственного управления и налогообложения. Ведется диалог по линии внешнеполитических ведомств двух стран. 21 сентября 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел, регионального сотрудничества и по делам буркинийцев за рубежом Буркина-Фасо Оливией Руамбой "на полях" 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 4-5 июня 2024 года министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил с первым в истории двусторонних отношений визитом Уагадугу, где был принят президентом переходного периода Буркина-Фасо Ибраим Траоре и провел переговоры с министром иностранных дел, регионального сотрудничества и по делам буркинийцев за рубежом Буркина-Фасо Карамоко Траоре. 28 сентября 2024 года министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Буркина-Фасо Карамоко Траоре "на полях" 79-й сессии Генассамблеи ООН. 9 ноября 2024 года в Сочи "на полях" министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка прошла встреча главы МИД России Сергея Лаврова с министром иностранных дел, регионального сотрудничества и по делам буркинийцев за рубежом Буркина-Фасо Карамоко Траоре. 3 апреля 2025 года в Москве на "полях" консультаций "Россия – "Конфедерация государств Сахеля" состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел, регионального сотрудничества и по делам буркинийцев за рубежом Буркина-Фасо Карамоко Траоре. Поддерживаются межпарламентские связи. Председатель законодательного собрания переходного периода Буркина-Фасо Усман Бугума участвовал во 2-й Международной парламентской конференции "Россия-Африка", которая прошла 19-20 марта 2023 года в Москве. http://duma.gov.ru/news/56536/ 19 марта он был принят председателем Госдумы Вячеславом Володиным. В сентябре 2024 года премьер-министр Буркина-Фасо Апполинер Кьелем де Тамбела заявил о желании своей страны вступить в БРИКС. 20 сентября 2023 года в Государственной Думе была создана депутатская группа во главе с депутатом Дмитрием Савельевым по связям с парламентами Буркина-Фасо и ряда других стран Африки. Наращиваются двусторонние торгово-экономические связи. По данным ФТС России, российско-буркинийский товарооборот в 2023 году составил 5,738 миллиона долларов (в 2022 году – 45,799 миллиона долларов), в том числе российский экспорт – 5,687 миллиона долларов (в 2022 году – 45,776 миллиона долларов), импорт – 0,049 миллиона долларов (в 2022 году – 0,023 миллиона долларов). В основе российского экспорта – продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, машины, оборудование и транспортные средства; импорта – каучук. В январе-июле 2024 года товарооборот между Россией и Буркина-Фасо вырос в пять раз. В октябре 2024 года в Москве прошел форум Burkina Faso Economic Days (Экономические дни Буркина-Фасо), в его открытии принял участие премьер-министр страны Аполлинер Иоахим Кьелем де Тамбелана. По его словам, Буркина-Фасо хочет установить стратегическое военное, экономическое и культурное партнерство с Россией. Развиваются военные связи. Россия поставляет продукцию военного назначения, необходимую для укрепления обороноспособности Буркина-Фасо и возможности подавления остатков террористических группировок. В стране работают российские военные инструкторы. Параллельно идет обучение военных и правоохранителей из Буркина-Фасо в России. В августе 2024 года делегация Буркина-Фасо во главе с министром обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассум Кулибали посетила международный военно-технический форум "Армия". В рамках форума состоялась рабочая встреча министра обороны России Андрея Белоусова с министром обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассумом Кулибалии. Сотрудничество "Росатома" и Буркина-Фасо началось в октябре 2023 года, когда на полях VI Форума "Российская энергетическая неделя" был подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях. В марте 2024 года на полях форума "Атомэкспо-2024" была подписана дорожная карта по развитию российско-буркинийского сотрудничества. По итогам формирования международно-правовой базы сотрудничества стороны намерены проработать вопрос реализации в Буркина-Фасо проектов атомной генерации и неэнергетического применения радиационных технологий в сельском хозяйстве и медицине. 6 августа 2024 года представители российской госкорпорации по атомной энергии "Росатом" провели в Уагадугу встречу с министром энергетики, шахт и карьеров Буркина-Фасо Якуба Зарбе, где обсуждалось строительство АЭС в Буркина-Фасо. 28 сентября 2024 года в Нью-Йорке было подписано совместное заявление Российской Федерации с Республикой Буркина-Фасо о неразмещении первыми оружия в космосе. Большим потенциалом обладает сотрудничество в сфере добычи полезных ископаемых, производства электроэнергии, развития агропромышленного комплекса. Налаживаются связи в сфере здравоохранения. В декабре 2022 года в Минздраве России прошла встреча первого заместителя министра здравоохранения РФ Виктора Фисенко и премьер-министра Буркина-Фасо Аполлинера Кьелема де Тамбела, на которой обсуждались возможности взаимодействия в сфере обучения медицинских специалистов, в том числе в формате краткосрочных стажировок. 24 апреля 2025 года глава Роспотребнадзора Анна Попова встретилась с министром здравоохранения Буркина-Фасо Робером Люсьеном Жан-Клодом Каргугу в ходе рабочей поездки в Буркина-Фасо. Анна Попова предложила буркинийской стороне содействие в организации на территории страны лабораторного выявления опасных вирусов, совместных исследований и обучении специалистов на базе Роспотребнадзора. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области борьбы с инфекционными заболеваниями. 25 апреля Анна Попова встретилась с министром высшего образования, научных исследований и инноваций Буркина-Фасо Аджимой Тиомбиано. Реализуются различные проекты в гуманитарной области. В октябре 2018 года решением правительства РФ ряду стран Африки, включая Буркина-Фасо, было выделено в качестве дополнительного взноса во Всемирную продовольственную программу ООН по одному миллиону долларов для оказания продовольственной помощи населению. 10 ноября 2023 года в Уагадугу доставлены медикаменты и оборудование (мобильная лаборатория) для оказания буркинийской стороне помощи в преодолении эпидемий тропических болезней. 26 января 2024 года в Уагадугу состоялась официальная церемония передачи буркинийской стороне 25 тысяч тонн пшеницы в рамках реализации инициативы президента России Владимира Путина об оказании содействия наиболее нуждающимся странам Африки, о котором было объявлено в ходе второго Саммита Россия – Африка. По словам вице-премьера правительства России Александра Новака, Россия продолжит оказывать Буркина-Фасо гуманитарную и продовольственную помощь на двусторонней основе и по линии ООН. Речь идет о поставке медикаментов и оборудования для помощи при эпидемиях, а также грузов зерна. Развивается сотрудничество в области образования. В апреле 2017 года был подписан меморандум о взаимопонимании между министерствами образования двух стран о сотрудничестве в области высшего образования. В Буркина-Фасо насчитывается около 3,5 тысяч выпускников советских и российских учебных заведений. В Буркина-Фасо создана Ассоциация "Союз" (Содружество буркинийских студентов и стажеров – выпускников вузов бывшего СССР), которая объединяет около 300 выпускников. В связи с обращением партнеров было принято решение об увеличении до 10 количества госстипендий для обучения буркинийских граждан в 2023/2024 учебном году (в 2022/2023 – пять). В июне 2024 года Россия предложила существенно увеличить количество стипендий, предложение было поддержано. В начале 2024 года в Уагадугу был создан негосударственный Русский культурный центр. Первым мероприятием на его площадке стала выставка "Окно в Россию". При Русском доме будут работать курсы русского языка. Африканцы смогут заниматься там как очно, так и в онлайн-формате. Владение языком позволит им избежать языкового барьера при обучении в России, а также поможет сократить сроки обучения.

буркина-фасо

москва

африка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , буркина-фасо, москва, африка, сергей лавров, владимир путин, александр новак, оон, мид, мид рф